Anderson 31 yaşında futbolu bıraktı

Adana Demirspor, Brezilyalı orta sahanın futbol hayatını noktalama kararı aldığını açıkladı.

Bir dönem 'da forma giymiş ve ülkemizde 'a transfer olarak gündem olmuş Brezilyalı oyuncu Anderson, futbol hayatını bitirme kararı aldı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, katıldığı radyo programında 31 yaşındaki oyuncunun durumu hakkında bilgi verdi.

Radyospor'dan Salim Manav'ın konuğu olan Sancak, aşağıdaki ifadeleri kullandı:

"Anderson iyi bir kamp süreci geçirdi ama yaptığımız planlamada kendisi yer almadı. İlgilendiği bir işi var ve kendi işine yönelerek futbolu bırakma kararı aldı. Sözleşmesinde indirime de gitmişti. Kulübümüzde çalışmaya devam edecek ve dış ilişkilerimize katkı sağlayacak"

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Adana Demirspor, Anderson'un jübilesi için Beşiktaş'la özel bir maç ayarlandığını da açıkladı.

Karşılaşma 12 Ekim'de Adana'da oynanacak ve Anderson'un eski takımlarında beraber oynadığı oyuncular da katılacak.

Anderson, geçtiğimiz sezon katıldığı Adana ekibinde 14 resmi maçta görev almıştı.