Anderlecht, Galatasaraylı Yunus Akgün'ün peşini bırakmıyor

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün için Anderlecht takibini sürdürüyor.

Belçika ekibinin Yunus Akgün ısrarı devam ediyor.

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Boluspor maçında hat-trick yapan ve Yunus Akgün için Anderlecht'ten 3 milyon euro'luk bir teklif yapıldı.

Sarı kırmızılıların bu teklifi 5 milyon euro'ya çektiği ancak Boluspor maçında yıldızlaşan oyuncu için şimdilik satış kararı alınmadığı belirtildi. Fatih Terim'in de bu transfere kesinlikle onay vermeyeceği söyleniyor.

Bu sezon sarı kırmızı formayla 18 maça çıkan genç futbolcu 5 gol attı, 3 asist yaptı.