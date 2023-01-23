Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Athletic Bilbao'yu 2-0 yenmelerinin ardından Vinicius'un gördüğü muameleden hoşnut olmadığını söyledi.

Kanat oyuncusu bu sezon La Liga'da dokuz gole katkı yaptı

Vinicius'a herhangi bir La Liga oyuncusundan daha fazla faul yapıldı

Carlo Ancelotti öğrencisini savundu

NE OLDU? Ancelotti, Madrid'in Athletic Bilbao'yu 2-0 yendiği maçta Vinicius'a hem taraftarların hem de rakip oyuncuların "saygısızlık yaptığını" söyledi. Kanat oyuncusu yaptığı driplinglerle maçı tamamladı ancak aynı zamanda en çok faul yapılan isimdi.

NE SÖYLENDİ? Ancelotti maçtan sonra şunları söyledi: "Vinicius harika bir oyuncu ve çok mantıklı biri. Gerçek şu ki herkes ona saygısızlık yapıyor. Rakipler, hakemler ve rakip taraftarlar. Daha fazla saygı gösterilmesini istiyoruz."

BÜYÜK RESİM: Brezilyalı kanat oyuncusu şu ana kadar La Liga'da dokuz gole katkı verdi ancak bu sezon pek de formunda değil.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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VINICIUS İÇİN SIRADA NE VAR? Brezilyalı oyuncu, 26 Ocak'ta İspanya Kral Kupası'nda Atletico Madrid'e karşı mücadele verecek ve yarı finale çıkmayı hedefleyecekler.