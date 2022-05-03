Ancelotti, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Kanada milli takımını çalıştırmak istiyor

Real Madrid'de mümkün olursa 10 yıl daha çalışmak istediğini belirten Carlo Ancelotti, aksi takdirde Kanada milli takımının başına geçebileceğini dile getirdi.

Geçen yaz ikinci kez Real Madrid'in başına geçen Ancelotti, İspanya Süper Kupası'nı kaldırdıktan sonra kulübe tarihindeki 35. La Liga şampiyonluğunu kazandırdı.

Avrupa'nın beş büyük liginde şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olan İtalyan çalıştırıcı İspanya'da mutlu olduğunu ve başka kulüp takımı çalıştırmayı düşünmediğini ifade etti.

Ne söyledi?

Real Madrid'le 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Ancelotti, buradaki görevini tamamladıktan sonra bir daha kulüp takımlarında görev almak istemiyor.

Amazon Prime'a konuşan 62 yaşındaki teknik adamın hedefi Real Madrid'de olabildiğince uzun kalmak.

"Real'den sonra muhtelen bırakacağım. Real Madrid beni 10 yıl tutmak isterse, 10 yıl çalışırım. Torunlarımla vakit geçirmek, eşimle tatile çıkmak istiyorum. Bir kenara ittiğim ve yapmak istediğim çok fazla şey var."

"Hiç gitmediğim yerleri ziyaret etmek istiyorum. Avustralya'da hiç bulunmadım. Rio de Janerio'ya hiç gitmedim. Kızkardeşimin yanına daha fazla gitmek isterim."

"Ne yazık ki her şeyi yapmak mümkün değil. Emekli olduğumda bunların hepsini gerçekleştirmek istiyorum."

Milan, Chelsea, Bayern Münih ve PSG ile lig şampiyonlukları yaşayan Ancelotti uzun ve görkemli kariyerinde henüz milli takım çalıştırmadı.

Bu deneyimi de yaşamak istediğini saklamayan Ancelotti, 2022 Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanan Kanada'ya göz kırptı.

"Evet, milli takım yönetmek isterim, ama bunun için daha erken."

"Bu Dünya Kupası'nda olmayacağını kesinlikle söyleyebilirim. Ama 2026'da neden olmasın? Kanada mı? Elbette Kanada'yı çalıştırmak isterim. Çok iyi iş çıkardılar."

Ballon d'Or için adayı Benzema

Ancelotti ve ekibi Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 4-3 kaybettikleri ilk maçın rövanşında Manchester City ile karşılaşacak.

Etihad Stadı'nda attığı iki golle Real Madrid'in umutlarını ikinci maça taşıyan Karim Benzema, bu sezon Devler Ligi'nde çıktığı 10 maçta 14 gol kaydetti.

Real Madrid'in La Liga şampiyonluğuna da büyük katkı yapan Fransız forvet, Ballon d'Or'un favorisi olarak gösteriliyor. Ancelotti de bu görüşü paylaşanlardan biri.

"Benzema birçok maçı çözen isim oldu. Bu sezonki performansı belirleyiciydi. Şu anda dünyanın en ünlü oyuncularından biri olmasına rağmen mütevazılığından ödün vermiyor. Bence bu onun en güçlü yanı."

"Sadece kendisi için kazanmıyor, arkasında güçlü bir kulüp yapısı ve kaliteli bir takım var. Ballon d'Or'u kazanacak."