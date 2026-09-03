Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü İtalyan Carlo Ancelotti, Real Madrid'in kendisi için ev, aile ve her şey anlamına geldiğini belirterek kulüpte harika vakit geçirdiğini ve muhteşem anıları olduğunu ifade etti.

Kraliyet Kulübü'ndeki Brezilyalı oyuncuların durumunu takip etmek üzere gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bugün perşembe günü konuşan Ancelotti şunları söyledi: "Real Madrid ev, aile ve her şeydir. Burada harika vakit geçirdim ve muhteşem anılarım var."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bir teknik direktörden Real Madrid taraftarına dönüştüm, hem de en hararetli taraftarlardan biri oldum. Real Madrid her oynadığında mutlaka televizyonun karşısına geçip maçı izliyorum."

Ayrıca oku

Yeni ifşa: FIFA, Infantino'nun itibarını korumak için milyonlarca dolar harcadı

Ayrıntılı soruşturma: Infantino Putin'den hediyeler aldı ve FIFA'yı kişisel amaçları için kullandı

Ancelotti, Real'in tesislerinde bulunmasının nedenini açıklayarak şunları ekledi: "Burada çifte rolde bulunuyorum; hem Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak hem de uzun zaman geçirdiğim bir yeri selamlamak ve buraya geri dönmek amacıyla özel olarak, ayrıca şu anda tedavi görmekte olan Brezilyalı oyuncularla buluşmak için. Çok güzel bir sabahtı."

Aynı doğrultuda, Milan ve Bayern Münih'in eski teknik direktörü resmi "Instagram" hesabından Real'deki Brezilyalı oyuncularla (Endrick - Vinicius - Militao - Rodrygo) çekilmiş toplu bir fotoğraf paylaşarak şu yorumu yaptı: "Valdebebas'ta oyuncularımızla verimli bir çalışma sabahı. Büyük Madrid ailesiyle bir kez daha özel bir buluşma. Bu sevgi ve destek için hepinize teşekkür ederim."

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz.