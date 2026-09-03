Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü İtalyan Carlo Ancelotti, bugün perşembe günü Valdebebas'ta göründü. Real Madrid, yarın cuma günü La Liga kapsamında oynanacak Real Betis maçına hazırlanıyordu.

"Marca" gazetesine göre İtalyan teknik direktör, antrenman başlamadan önce takım oyuncularını karşıladı ve antrenmanları sırasında yakından takip ettiği Endrick, Rodrygo ve Militao'ya özel bir selam gönderdi. Bu üç oyuncu, iyileşme sürecini tamamlamak için gruptan ayrı olarak çalışıyordu.

Bu bir geçiş ziyareti değildi. Üç oyuncu, Ancelotti'nin bizzat çalıştırdığı Brezilya Milli Takımı'nın temel taşları. Bu nedenle teknik direktör, yaklaşan uluslararası ara döneminden birkaç hafta önce onların sağlık durumlarını şahsen görmek istedi.

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Brezilya'nın son 16 turunda Norveç'e elenerek veda ettiği son Dünya Kupası'nda İtalyan teknik direktörün elinde yalnızca Endrick'e güvenmekten başka seçenek yoktu; zira Rodrygo ve Militao, etkileri hâlâ süren uzun süreli sakatlıklardan muzdaripti.

Mourinho, Ancelotti'yi karşılamaya özen gösterdi ve oyunculara selam vermek için antrenman sahasında ona eşlik etti.

Mourinho yönetimindeki Real Madrid ile Ancelotti arasındaki ilişki, salt kurumsal bir ilişkinin ötesine geçiyor. İki hafta önce, Portekizli teknik direktörün kendisi, bir basın toplantısında Endrick hakkında sorulduğunda İtalyan meslektaşına atıfta bulunmuş ve aralarındaki mükemmel ilişkiye işaret etmişti.

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Mourinho, kulüp ile Brezilya Milli Takımı arasında artık sorunsuz bir iletişimi kolaylaştıran dostluğun altını çizdi.







