Ancelotti, Rafeina konusunda sürpriz bir açıklama yaptı

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, kanat oyuncusu Raphinha’nın sakatlığından kurtulduğunu ve yarın Pazar günü New Jersey’deki “MetLife” Stadyumu’nda oynanacak 2026 Dünya Kupası hazırlık maçı olan Norveç karşılaşmasında forma giyebileceğini açıklayarak beklenmedik bir sürpriz yaptı.

MetLife Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında İtalyan teknik direktör, Raphinha’nın sakatlığının kritik aşamasını atlattığını ve gerekirse birkaç dakika sahada yer alabileceğini belirterek şunları söyledi: "Rafinha önemli bir ilerleme kaydetti. Elbette henüz tam formuna ulaşmadı, ancak birkaç dakika oynamaya ve takıma değerli bir katkı sağlamaya hazır."

Ve ekledi: “İyileşmesinden çok memnunuz çünkü her şey yolunda ve hızlı ilerledi. O, takım için son derece önemli bir oyuncu.”

Rafinha, 21 Haziran'da Brezilya'nın grup aşamasının ikinci turunda Haiti ile oynadığı maçta (3-0) sakatlanmıştı. Tıbbi tetkikler, sağ dizinde birinci derece yırtık olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Oyuncu, milli takımın sağlık ekibinin gözetiminde günde 3 seanslık yoğun bir tedavi programına tabi tutuldu ve bu sayede rekor sürede iyileşebildi.

Zaman kazanmak amacıyla Ravinia, Miami ve Houston’daki sonraki maçlarda milli takıma eşlik etmedi; bunun yerine New York’taki milli takım merkezinde rehabilitasyon programına devam etti. Böylece sadece iki maçı kaçırdıktan sonra bu hafta takım antrenmanlarına katıldı.

Takım arkadaşı Bruno Guimarães ise aynı basın toplantısında şunları söyledi: “Rafinha iyi durumda, bizimle antrenman yaptı ve oynamak istiyor. Karar artık teknik direktörün elinde.”

Ancelotti’nin elinde bolca hücum seçeneği bulunması nedeniyle, Ravinia’nın kadroda yerini Neymar Jr. ve Endrick ile paylaşması bekleniyor. Ancelotti ise şunları söyledi: "Hazır yedeklerimizin olması bizim için bir şans. Japonya ile oynadığımız son maç bunun en iyi örneği; Martinelli oyuna girdi ve farkı yarattı. Maç 90 dakikada bitmez, uzatmalara gidebilir."

İtalyan teknik direktör ayrıca Vinícius Júnior’un taktiksel gelişimini överek şunları açıkladı: “Real Madrid’de farklı pozisyonlarda oynayabilme yeteneğini gösterdi ve bunu burada Dünya Kupası’nda da görüyoruz. Derinlerde oynarsa gol atabilir, kanatlarda oynarsa paslarıyla fark yaratır.”

Ancelotti, Lucas Paquetá’nın sakatlığı nedeniyle turnuvanın geri kalan maçlarında forma giyemeyeceğini doğruladı ve onun yerini doldurmak için Botafogo’dan Danilo Santos ile Gabriel Martinelli olmak üzere iki seçeneği değerlendirdiğini belirtti.

İtalyan teknik direktör, sözlerini Norveç ile oynanacak zorlu maçın zorluğuna dikkat çekerek tamamladı, ancak iyimser tavrını koruyarak şöyle dedi: "Çok gelişme kaydettik ve elimizden gelenin en iyisini yapmak için ideal bir durumdayız. Japonya karşısında her türlü durumla başa çıkabileceğimizi gösterdik ve sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz."