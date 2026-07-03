Ancelotti patladı: Neymar mutsuz... Japonya maçında yaşananlar Norveç’e bir mesaj

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, takımın yıldızı Neymar’ın yedek kulübesinde oturma konusundaki tutumunu açıkladı ve ilk 11’de yer alamadığı için hayal kırıklığı yaşamasına rağmen oyuncunun profesyonelliğini övdü.

Brezilya'nın "Folha de São Paulo" gazetesine verdiği röportajda Ancelotti, göreve geldiğinden beri hedefinin "Seleção"yu Dünya Kupası'nda mümkün olan en ileri noktaya taşımak olduğunu belirtti ve şu ana kadar Neymar'a sabit bir yer garanti etmeyen ideal ilk 11'i oluşturmayı başardığını vurguladı.

İtalyan teknik direktör şöyle konuştu: “Neymar oynamadığı için mutlu değil, bu doğal bir durum, ancak çok iyi davranıyor… Antrenmanlarda mükemmel performans gösteriyor, büyük bir saygı sergiliyor, nazik ve tüm takım arkadaşları tarafından seviliyor.”

Ancelotti sözlerine şöyle devam etti: “Neymar, olağanüstü yeteneği ve büyük alçakgönüllülüğü nedeniyle takım içinde önemli bir figür. Ondan çok memnunum ve her zamanki gibi oynamak istediği açık.”

Ancelotti, Neymar’ın son Japonya maçında forma giymediğini belirtti ve uzatmalarda onu sahaya sürme olasılığını dışlamadı; oyuncunun fiziksel olarak tamamen hazır olduğunu vurguladı.

Ancelotti, “Neymar 90 dakikayı sorunsuzca oynayabilir. Durumu sakin bir şekilde karşılıyor ve yerini geri kazanmak için her gün sıkı çalışıyor. Teknik ekip, onun bu kararlılığından son derece memnun” diye ekledi.

Norveç’e uyarı mesajı

Bu bağlamda Ancelotti, eleme turlarında oynanacak Norveç maçı öncesinde bir uyarı mesajı verdi ve Japonya ile oynanan beraberliğin Brezilya’nın mücadeleci ruhunu kanıtladığını belirtti.

Ancelotti şunları vurguladı: “Benim için maç asla bitmez… Martinelli Japonya karşısında gol attığında maçın bitmesine birkaç dakika kalmıştı ama sevinmedim, çünkü daha önce de maçın bittiğini sandığım ancak sonra her şeyin değiştiği benzer durumlar yaşamıştım.”

Şöyle devam etti: “Turnuvanın bu aşamasında her maç zorlu. Eleme turları sadece teknik ve taktiksel unsurlarla belirlenmiyor, zihinsel faktörlerin de büyük rolü var.”

Gelecek rakibi hakkında konuşmasını şöyle tamamladı: “Norveç güçlü bir takım ve olağanüstü oyunculara sahip; Haaland ise dünyanın en iyi oyuncularından biri. Zor bir maç olacak, ancak harika bir performans sergileyebileceğimize eminiz.”