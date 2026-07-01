Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Dünya Kupası sekizinci finalinde Norveç karşısında Lucas Paquetá’dan yararlanamayacak. Oyun kurucu, uyluk sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak. Ayrıca Raphinha’nın zamanında forma giyebilmesi de pek olası görünmüyor.

Paquetá, Japonya ile oynanan eleme turu maçında zorunlu olarak oyundan alınmak zorunda kalmıştı. Normalde bu hücumcu orta saha oyuncusunu her zaman ilk on birinde sahaya süren Ancelotti için bu, büyük bir talihsizlik.

Paquetá’nın yerine Endrick oyuna girdi; bu durum, Real Madrid’in forvetinin Pazar akşamı (22.00) Norveç karşısında da ilk 11’de yer alacağını akla getiriyor.

Brezilya çeyrek finale yükselirse, Paquetá’nın o turda sahada yer alıp alamayacağı henüz belirsiz. Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), her halükarda bunun için elinden geleni yapacağını açıkladı.

CBF, “Oyuncu, Dünya Kupası’na bir an önce geri dönebilmek amacıyla Brezilya milli takımının sağlık ekibinin gözetiminde yoğun bir tedavi sürecinden geçecek” açıklamasını yaptı.

Ayrıca, Raphinha’nın Norveç maçında forma giyme ihtimali düşük. FC Barcelona’nın yıldız forveti, Haiti ile oynanan grup maçında hamstring sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmış ve Japonya maçını kaçırmıştı.

ESPN’in Brezilya şubesine göre, Ancelotti’nin aklında Raphinha’yı olası çeyrek final maçı için hazırlama fikri var.

"Raphinha'nın Pazar günü Norveç maçında sahaya çıkma ihtimali düşük. Hatta Raphinha'nın Carlo Ancelotti'nin kadrosunda yer alıp almayacağı bile henüz belli değil," diyor ESPN.

Raphinha’nın yokluğunda, 19 yaşındaki AFC Bournemouth forveti Rayan, Japonya maçında sağ kanat pozisyonunda forma giydi.