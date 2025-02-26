Ancelotti'nin Real Madrid'den sonraki takımı belli oldu!

Real Madrid'deki geleceği belirsizliğini koruyan Carlo Ancelotti sezon sonunda eski kulübüne geri dönebilir.

Carlo Ancelotti’nin Real Madrid’deki geleceği belirsizliğini korurken, AC Milan teknik adamın olası ayrılığı halinde onu yeniden kulübe kazandırmak için hazırlık yapıyor.

İtalyan teknik adam, Real Madrid’in tarihindeki en önemli figürlerden biri haline gelirken, kulübün son yıllardaki başarılarında büyük rol oynadı. Ancak, sözleşmesi sona yaklaştıkça geleceğiyle ilgili tartışmalar artmaya başladı.

Milan, Ancelotti'ye kapılarını açtı

Real Madrid Confidencial’ın haberine göre Milan yönetimi, Ancelotti'nin sezon sonunda Madrid’den ayrılması halinde onu geri getirmek için hazır durumda.

Ancelotti, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Milan’da büyük başarılar elde etti. 1999-2009 yılları arasında Milan'ı çalıştıran deneyimli hoca, iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere kulübe birçok kupa kazandırdı.

Şimdi, Milan yönetimi onu tekrar takımın başına getirme fikrine sıcak bakıyor. 65 yaşındaki Ancelotti, kariyerinin son yıllarında tanıdığı ve başarıya ulaştığı bir kulüpte çalışmayı düşünebilir.

Ancelotti'nin son kararı ne olacak?

Ancelotti daha önce yaptığı açıklamalarda Real Madrid’in son durağı olacağını dile getirmişti. Ancak, Milan gibi büyük bir kulüpten gelen bu teklif onun fikrini değiştirebilir.

Ayrıca, Ancelotti’ye sadece Milan’dan değil, Suudi Arabistan kulüpleri ve Brezilya Milli Takımı’ndan da önemli teklifler geldiği belirtiliyor.

Ancak Milan’ın duygusal bağları ve kulüple geçmişteki büyük başarıları, İtalyan hocanın tercihini belirleyebilir.

Önümüzdeki aylarda kararını verecek

Şu an için Ancelotti’nin önünde kritik bir karar süreci var.

Real Madrid ile devam mı edecek?

AC Milan'a geri mi dönecek?

Yoksa Suudi Arabistan veya Brezilya Milli Takımı gibi yeni bir meydan okumayı mı seçecek?

Önümüzdeki birkaç ay içinde bu soruların cevabı netleşecek ve Ancelotti’nin gelecekteki teknik direktörlük kariyerinin rotası çizilecek.