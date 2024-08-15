Ancelotti'nin Arda Güler'le fısır fısır ne konuştuğu ortaya çıktı! Süper Kupa sonrası...

Süper Kupa maçından sonra Carlo Ancelotti, Arda Güler'le mini bir toplantı yaptı.

Real Madrid, Süper Kupa müsabakasında Serie A ekibi Atalanta'yı Valverde ve Mbappe'nin golleriyle 2-0 yendi ve kupa zaferlerine bir yenisini ekledi.

Müsabakanın 88. dakikasında oyuna dahil olan milli yıldızımız Arda Güler, maçın ardından hocası Carlo Ancelotti'yle sahanın ortasında fısır fısır bir şeyler konuşurken görüntülendi.

İşte Arda Güler ve Carlo Ancelotti arasında geçen konuşmanın detayları...

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Kupa seramonisinin ardından İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, Arda Güler'i bizzat yanına çağırdı ve kulağına bir şeyler söylerken görüldü.

Ne söylendi?

Defensa Central'de yer alan habere göre Ancelotti bu konuşma esnasında Güler'e, ona bu maçta az süre vermesinin sezona bir etkisi olmayacağını, bu yıl daha fazla oynayacağını ve Pazar günü Mallorca maçında onu sahaya sürüp daha fazla oynayacağını söyledi.

Daha fazla süre verecekti

Real Madrid, UEFA Süper Kupa’da Atalanta ile karşılaşmaya hazırlanırken, teknik direktör Carlo Ancelotti, genç yetenek Arda Güler ile görüşme gerçekleştirmiş ve Ancelotti, Arda’ya Atalanta maçında daha fazla süre vereceğini vurgulamıştı.

Bu sözlerine rağmen Ancelotti'nin Arda Güler'i maçın son anlarında oyuna dahil etmesi, taraftarlar tarafından da pek hoş karşılanmadı.