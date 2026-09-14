Carlo Ancelotti, Neymar'ın Brezilya Milli Takımı'na geri dönmeyeceğini doğrularken, İtalyan teknik adamın 2030 Dünya Kupası'na hazırlık için yeni bir oyuncu neslini geliştirmeye yöneldiğini açıkladı.

Tribuna sitesi, Ancelotti'nin CNN Brasil ağına yaptığı açıklamaları yayımladı. Ancelotti, "Neymar, benzersiz yetenekleri sayesinde 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın kadrosunda yer almayı hak ediyordu" dedi ancak forvetin uluslararası futbola geri dönmeme kararını çoktan aldığını ortaya koydu.

Ancelotti, "Neymar Dünya Kupası'na gitmeyi hak ediyordu, yeri doldurulamaz, yetenekleri sayesinde türünün tek örneği bir oyuncu" dedi.

Brezilya teknik direktörü, Seleção'nun artık genç oyunculara daha fazla önem vererek geleceğe hazırlanmaya başlaması gerektiğini düşünüyor.

Ancelotti özellikle 2004, 2005 ve 2006 doğumlu oyunculara dikkat çekerken, henüz A takım seviyesinde kendini kanıtlayamamış olan 2008 doğumlu daha genç yetenekleri de takip ettiklerini belirtti.

"2008 doğumlu, çok fazla kaliteye sahip genç oyuncularımız var; şu ana kadar forma giymiyorlar ama oynayabilecek kapasitedeler. Yaşlarını da göz önünde bulundurarak onları takip etmek için şu an doğru zaman. Bir oyuncunun 36 ya da 37 yaşında bile çok iyi bir seviye sunabileceği doğru. Ama şu an genç oyunculara öncelik vermek için doğru zaman" dedi.

A takımın, farklı turnuvalarda genç oyuncuların gelişim sürecini koordine etmek amacıyla 20 yaş altı ve 17 yaş altı milli takımların antrenörleriyle halihazırda birlikte çalıştığını açıkladı.

"Olimpiyat Oyunları son derece önemli, Copa América de öyle. Bu genç oyuncuları gelişim aşamaları boyunca takip etmeliyiz, çünkü kulübün oyuncuya yönelik hedefleri, her zaman Brezilya Milli Takımı'nın hedefleriyle örtüşmüyor" diye vurguladı.

Ancelotti ayrıca, Brezilya'nın tek bir olağanüstü oyuncuya güvenemeyeceğini belirterek, kolektif gücün yeni Brezilya Milli Takımı'nın temeli olması gerektiğini kaydetti.

"Modern futbolda bireysel yeteneğe değil, kolektif oyuna ihtiyaç duyduğunuzu düşünüyorum. Elbette büyük bir bireysel yeteneğe sahipseniz kazanma şansınız daha yüksek olur ama modern futbol kolektif oyunun yokluğuna izin vermiyor. Biz gelecek için güçlü bir takım kurmaya çalışıyoruz, tek bir büyük bireysel yeteneğe odaklanmaya değil" dedi.

Ancelotti, Brezilya'nın son Dünya Kupası'nda yaşadığı hayal kırıklığının anılarını da tazeleyerek elenmeyi moral bozucu bir tecrübe olarak nitelendirdi ancak ileriye bakmanın gerekliliğinin altını çizdi.

"Bence Dünya Kupası hayal kırıklığı yarattı ve bundan dolayı üzgünüz ama artık ileriye bakmalıyız. Yeni bir oyuncu neslini hazırlamak için vaktimiz var" diye ekledi.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdi hazırlık maçlarını, Brezilya futbolunun ürettiği yeni genç yetenekleri görmek için değerlendireceğiz. Bence Brezilya, dünyanın en iyi milli takımları arasında olmalı. Bunu başaramadık, bu yüzden bir sonraki Dünya Kupası'nda daha iyi olmak için seviyemizi yükseltmeliyiz."

Brezilya, 25 ve 29 Eylül tarihlerinde Avustralya ile iki hazırlık maçı oynayacak, ardından 3 Ekim'de Hindistan ile karşılaşacak.

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