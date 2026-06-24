Ancelotti, Neymar'ın durumu hakkında: Yürüyor!

Brezilya milli takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti, hazırlık eksikliği nedeniyle Dünya Kupası grup aşamasının ilk iki maçında forma giyemeyen takımın yıldızı Neymar’ın durumuna ilişkin bilgi verdi.

Brezilya milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki üçüncü maçında gece yarısından sonra İskoçya ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Takım, 4 puanla grup liderliğini garantilemek istiyor; Brezilya, gol farkıyla Fas'ın önünde yer alırken, İskoçya ise 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Neymar’ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor; hatta baldırındaki sakatlıktan kurtulduktan sonra maça çıkabilir. Bu, Uruguay karşısında geçirdiği ciddi diz sakatlığının ardından iki buçuk yıldır Seleção formasıyla ilk kez sahaya çıkışı olacak. Kendi ülkesinde yöneltilen eleştirilere rağmen, hücum orta saha oyuncusu fiziksel olarak çok daha iyi bir durumda.

Carlo Ancelotti, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Neymar hazır. Bu hafta iyi antrenman yaptı, maça iyi hazırlandı ve takım arkadaşlarıyla birlikte oynayabilecek durumda. Geri dönüşünden dolayı çok mutluyuz.”

Teknik direktör, yıldız oyuncunun kondisyonu konusunda şaka yaparak şöyle dedi: “Belli ki yetenekleri sayesinde takıma katkı sağlayabilir. Yürürken bile 90 dakika oynayabilir! Neymar fiziksel olarak formda ve çok sıkı antrenman yapıyor... Ondan çok memnunum.”