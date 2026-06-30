Ancelotti: Neymar’a verdiğim sözü tutmadım… Anlaşmanın iptal edilmesinin nedeni budur

Brezilya Milli Takımı teknik direktörü Carlo Ancelotti, tüm beklentilere ve oyuncuyla önceden yaptığı anlaşmaya rağmen, 2026 Dünya Kupası’ndaki heyecan verici Japonya maçı boyunca Neymar da Silva’yı yedek kulübesinde tutmayı tercih etti.

İtalyan teknik direktörün bu kararı taraftarlar arasında soru işaretlerine yol açtı, ancak Ancelotti, perde arkasını açıklayarak maçın gidişatının her şeyi değiştirdiğini belirtti.

Brezilya teknik ekibi, oyuncuyla önceden yapılan anlaşmaya dayanarak Neymar da Silva'yı 60. ile 65. dakikalar arasında oyuna sokmak için net bir plan hazırlamıştı, ancak maçın gidişatı hesapları altüst etti.

Ancelotti, maç sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Neymar’a verdiğim sözü tutmadım. Onu oyuna sokmak için uygun anı bekliyorduk ve plan 60. veya 65. dakikaydı. Ancak takım berabereydi ve maçı tamamen kontrol ediyordu; ulaştığımız taktiksel dengeyi bozmak istemedim.”

İtalyan teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Brezilya milli takımı ikinci yarıda dengesini korudu ve skoru eşitledikten sonra performansı yükseldi; bu da aynı kadroyu değiştirmeden sahada kalmasını sağladı."

Maçta Brezilya, başlangıçta geriye düşmüş, ardından beraberlik golüyle skoru eşitlemiş ve son dakikalarda Japonya karşısında son dakika golüyle galibiyeti koparmıştı.

Ancelotti, sözlerini Brezilya kadrosunun derinliğini överek tamamladı: “Güçlü bir yedek kulübemiz ve çok sayıda seçeneğimiz var; bu da bize her senaryoda çözümler sunuyor.”