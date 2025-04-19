Ancelotti kulüpsüz kalmayacak: İki dev kulüp kapıda bekliyor!

İtalyan teknik adam için Roma ve Milan seçenekleri gündeme gelebilir.

Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’nden elenmesi, Carlo Ancelotti’nin Santiago Bernabeu’daki geleceğini ciddi biçimde tartışmaya açtı. Takımın Arsenal karşısında çeyrek finalde toplamda 5-1’lik skorla yenilmesi, sezon bitmeden İtalyan teknik direktörün görevine son verilme ihtimalini gündeme getirdi.

Ancelotti, Real Madrid'deki geleceğiyle ilgili konuşmak istemediğini belirtmişti. Ancak İspanyol devi, hem La Liga şampiyonluğu mücadelesinde geride hem de Copa del Rey finaline çıkacak durumda olduğu için alınacak tek bir kötü sonuç, Ancelotti’nin koltuğunu tehlikeye atabilir.

Serie A kapısı aralanıyor

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Ancelotti’nin Real Madrid'den ayrılması durumunda İtalya'da iki kulüp öne çıkıyor: Roma ve Milan. Her iki kulüp de teknik direktör arayışında ve Ancelotti’nin Serie A’ya dönüşü bu süreçte yeni bir olasılık haline geldi.

Ancelotti her ne kadar Real Madrid sonrası emekli olacağını daha önce ifade etmiş olsa da, Milan ve Roma’ya olan özel bağları bu fikrini değiştirebilir. Milan’ı “hayatını şekillendiren özel bir kulüp” olarak tanımlayan tecrübeli teknik adam, Roma içinse “bir gün mutlaka döneceğim” açıklamasını yapmıştı.

Karar için zamanlama önemli

Ancelotti'nin Real Madrid’den resmi olarak ayrılma süreci netleşmeden önce, Milan ya da Roma'nın yeni teknik direktörünü açıklaması bu ihtimali ortadan kaldırabilir. Ancak iki kulübün de gelecek sezon Avrupa kupalarında boy gösterme durumu, Ancelotti’nin kararını etkileyebilir.

1980’li yıllarda oyuncu olarak Roma formasıyla sekiz sezon geçiren Ancelotti, Milan’ın başında ise beş yıl içinde iki Şampiyonlar Ligi ve bir Serie A şampiyonluğu kazanmıştı. Teknik adamlık kariyerinde Napoli, Juventus ve Parma gibi İtalyan takımlarında da görev yapan Ancelotti, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi kupasını iki kez kaldırdı.

Tecrübeli teknik adamın geleceğiyle ilgili karar, sezon sonunda netleşecek. Ancak Serie A’ya geri dönme ihtimali, hem Roma hem de Milan taraftarlarını şimdiden heyecanlandırmış durumda.