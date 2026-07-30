Carlo Ancelotti, ülkesi İtalya'nın milli takımını çalıştırmak için bir teklif aldığını doğruladı ancak Brezilya milli takımını çalıştırmaya hâlâ bağlı olduğu için bu görevi reddettiğini söyledi.

2001'den 2009'a kadar Milan kulübünde Ancelotti ile birlikte oynayan ve onun yönetiminde çalışan, o dönem İtalya Futbol Federasyonu'nun teknik direktörü olan Paolo Maldini, geçen hafta gazetecilere, Azzurri'nin üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamamasının ardından görevi devralması konusunda Ancelotti ile temasa geçtiğini açıklamıştı.

Ancelotti, İtalya'nın teklifini reddetme kararını gerekçelendirerek "ESPN" kanalına şu açıklamalarda bulundu: "Mesele sözleşme değil, sebep bu değil. Sebep, Brezilya Futbol Federasyonu'na ve bu ülkeye olan bağlılığım; çünkü bu ülke ilk yılım boyunca beni büyük bir sıcaklıkla karşıladı."

Şunları ekledi: "Burada kalmak istiyorum. Elbette İtalya Federasyonu'na teşekkür ettim ama burada kalmak istiyorum; çünkü beni içtenlikle karşılayan bir ülkede ve bana çalışma fırsatı veren bir kurumda kalmanın doğru ve adil olduğuna inanıyorum."

Ancelotti'nin ardından Manchester City'nin eski teknik direktörü Pep Guardiola da İtalya Federasyonu'nun teklifini reddetti. Daha sonra Andrea Pirlo'nun göreve getirilmesine yönelik planlar, bir Rus bahis şirketiyle yapılacak sponsorluk anlaşmasına ilişkin siyasi kaygılar nedeniyle suya düştü. Bunun ardından geçen pazartesi günü Roberto Mancini'nin İtalya milli takımı teknik direktörlüğüne getirildiği doğrulandı.

Ancelotti, mayıs ayında Brezilya Futbol Federasyonu'yla süresini 2030 Dünya Kupası'na kadar uzatan bir sözleşme imzalamıştı; İtalyan teknik adam, bir yıl önce Real Madrid'den ayrılmasının ardından kısa süre sonra Samba ekibinin sorumluluğunu üstlenmişti.

Ancelotti yönetiminde Brezilya, 1990'dan bu yana Dünya Kupası'ndan en hızlı elenmesini yaşadı; son 16 turunda Norveç'e 2-1 mağlup oldu.

67 yaşındaki teknik adam, Brezilya ile henüz tamamlanmamış bir görevi olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Dünya Kupası sonucu iyi değildi; herkesi hayal kırıklığına uğrattım ve hepimiz üzgünüz. Ama geçmişe bir gözle bakmalı, geleceğe diğer gözle yönelmeliyiz; çünkü bu gelecek oyuncu grubu, zira bu ülke yetenekli oyuncular barındırıyor, parlak bir gelecek inşa edebiliriz."

Ancelotti, yeni bir kadroyla yola devam etmeye hazırlanıyor; birçok tecrübeli oyuncunun yerine daha genç oyuncuların gelmesi muhtemel. Bunların arasında, uluslararası kariyerini sonlandırdığını açıklayan, Brezilya milli takımının tarihi gol kralı Neymar da bulunuyor.

Şunu ekledi: "Bence tarihsel olarak bir nesil sona erer ve yerini bir başka nesil almalı; bu nesil önceki nesilden daha iyi olmalı."

Hepsi 33 yaşında veya daha büyük olan Alisson Becker, Casemiro, Danilo ve Alex Sandro gibi oyuncularla ilgili soru üzerine Ancelotti, onların takımda bir geleceği olma ihtimalini dışlamadı ancak değişimlerin geleceğini açıkça belirtti.

Şuna dikkat çekti: "Bizim düşüncemiz, bazılarının takıma dahil olabileceği yönünde ama yeni bir döneme yönelmeliyiz; yeni bir döneme yöneleceğiz ve yeni oyuncular getireceğiz."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bu, sona ermek üzere olan bir bölüm. Açıkçası hepsine teşekkür etmeliyiz ve hepsine karşı çok büyük bir sevgi besliyorum."