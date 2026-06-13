Brezilya Milli Takımı teknik direktörü Carlo Ancelotti, 2026 Dünya Kupası kapsamında bu Cumartesi akşamı (ABD Doğu Kıyısı saatiyle) Fas ile oynanacak maç öncesinde Vinícius Júnior için özel bir plan hazırladı.

Brezilya'nın "Globo" gazetesi, Ancelotti'nin Real Madrid yıldızının görevlerini belirlediğini, hücumda sol kanat pozisyonunda oynayacağını, Brezilya milli takımının savunmaya çekildiğinde ise forvet pozisyonuna geçeceğini yazdı.

Ayrıca okuyun

Barcelona, Bernardo Silva'ya Real Madrid'in teklifini kabul etmeden önce ne söyledi?

Infantino "Trump'ın kuklası"... Somalili hakemin kararının ardından Avrupa basınına sert eleştiriler

Gazete, bu planın Brezilya'nın topu ele geçirdiğinde Vinícius'a daha fazla alan açmayı ve kontrataklarda kilit rol oynamasını sağlamayı amaçladığını ekledi.

Bu bağlamda "Globo", Real Madrid'in forveti Endrick'in Fas maçında yedek olması beklendiğini, Manchester United'ın yıldızı Matheus Cunha'nın ise forvet pozisyonunda oynamaya en yakın isim olduğunu belirtti.

Brezilya, Fas, Haiti ve İskoçya ile birlikte 3. grupta yer alırken, Dünya Kupası'nda altıncı şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

Öte yandan Fas, Dünya Kupası'ndaki en önemli başarısını geçen turnuvada (Katar 2022) elde etti ve Arap ve Afrika milli takımları tarihinde ilk kez dördüncü sırada yer aldı.