Ancelotti, Dünya Kupası'na iki ay kala Neymar'ı şaşırttı

Dünya Kupası'nın başlamasına sadece iki ay kala, Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Neymar Jr.'ın "Seleção"daki geleceği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. "France Football" dergisine verdiği röportajda, tecrübeli yıldızın milli takıma dönüşünün "mümkün" olduğunu vurguladı, ancak bunun için turnuva öncesinde fiziksel ve teknik olarak tam hazırlık seviyesine ulaşması şart.

2023 yılının Ekim ayında Uruguay maçında ciddi bir diz sakatlığı geçiren ve o günden beri Brezilya forması giymeyen Neymar, o zamandan beri uzun bir iyileşme süreci yaşıyor.

2025 yılının başında Santos'a geri dönen 34 yaşındaki oyuncu, 11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer alabilmek umuduyla eski formuna kavuşmaya çalışıyor.

Ayrıca okuyun: Real Madrid, İspanya Futbol Federasyonu'nu boykot ediyor: "Hile dolu bir yarışmaya katılmayacağız"



Uzun süre sahalardan uzak kalmasına rağmen Neymar, milli takımın bazı liderlerinden açık bir destek görüyor. Bunların başında, Brezilya'nın tarihi golcüsünün (79 gol) bazı dönemlerde formunda düşüş yaşasa da, tecrübesi ve teknik kalitesi sayesinde hala takıma gerekli katkıyı sağlayabileceğini düşünen Casemiro geliyor.

Bu hassas konuyu dikkatle ele alan Ancelotti, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Neymar olağanüstü bir yetenek ve insanların onun Dünya Kupası'nı kazanmamıza yardımcı olabileceğini düşünmesi doğal. Brezilya Futbol Federasyonu ve şahsen ben tarafından değerlendiriliyor ve tam hazır olduğunu kanıtlamak için önünde iki ayı var."

İtalyan teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Sadece fiziksel olarak hazır olan oyuncuları kadroya çağıracağım. Neymar dizindeki sakatlıktan sonra iyi bir şekilde iyileşiyor ve yeniden gol atmaya başladı. Aynı ritimle çalışmaya devam etmeli, çünkü doğru yönde ilerliyor."

Ayrıca okuyun: Madrid'in ateşli hücumu: La Liga "karanlık odalarda" karara bağlandı



Fransa (2-1) ve Portekiz (3-1) ile oynanan son iki hazırlık maçında forma giymemesine rağmen, Seleção kampından gelen sinyaller, en üst seviyede rekabet edebileceğini kanıtlaması halinde geri dönüşünün hala mümkün olduğunu gösteriyor.

Buna paralel olarak, ABD basını, Neymar'ın önümüzdeki aylarda Santos'tan ayrılabileceğini ortaya koydu. Temsilcileri ile ABD'nin Cincinnati kulübü arasında, 2027 yılına kadar ABD Futbol Ligi'ne (MLS) olası bir transferin hazırlığı niteliğinde ilk görüşmelerin yapıldığı bildirildi. Bu adım, profesyonel kariyerinin son perdesini oluşturabilir.