ANALİZ | Yeni Galatasaraylı Valentine Ozornwafor

Galatasaray'ın yeni transferi stoperi Valentine Ozornwafor, yüksek boyuna oranla çabuk, oyun kurma ve uzun pas becerisi de etkili.

ANALİZ | Tuğrul Canpolat

Valentine Ozornwafor ile 4 yıllık sözleşme imzalayarak geleceğe bir yatırım daha yaptı. Genç stoper bu yaz 'da düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda görücüye çıkmıştı.

turnuvadaki ilk maçında 'ı 4-0 mağlup ederken Valentine Ozornwafor, çok sayıda top kullanma imkânı bulmuştu. Katar maçı performansı onun baskı altında olmadığında oyun kurma ve uzun pas becerisini göstermesi açısından etkileyici idi. Solak stoper, çok sayıda topu başarıyla oyuna soktu, orta ve uzun mesafe pasları yüksek isabetli oynadı. Ancak savunmada pek fazla tehdit görmediklerinden ötürü savunmacı becerileri test edilememişti.

Yine 2019 içerisinde düzenlenen Afrika U20'de parlayan oyuncu, 1.94'lük boyu ve etkileyici fiziğiyle öne çıkıyor. Galatasaray açısından bakacak olursak, geride bıraktığımız sezonun devre arasında gelen iki yabancı stoperin öncelikli niteliklerinin çabuklukları, pas becerileri ve fizik güçleriydi. Valentine Ozornwafor'un yüksek boyuna göre çabukluğu hiç fena değil. Topu oyuna sokmada iyi görünüyor, set oyunları ondan başlıyor, genellikle dikine oynamayı düşünüyor. Nitekim Katar maçında %86 başarılı pas ortalamasıyla oynamıştı, ancak maçı daha çok top karşıladığı bir maç oldu. Oyuncunun eksikleri, yine Galatasaray açısından düşünüldüğünde bu maçta daha net görünmüş olabilir.

Geleceği ne olur?

Her stoper gibi baskı altındayken topu en güvenli yere oynaması beklenen Ozornwafor'un tercihlerini geliştirmeye ihtiyacı var görünüyor. Hava toplarındaki zamanlama hataları ve ani gelişen pozisyonlarda basit hata sayısının üst düzey bir takımda oynamak için yüksek olması, az sayıda maç tecrübesine sahip hemen her stoperde rastlanan eksikler. Dolasıyla Ozornwafor'un, basında çıkan haberlerde söylendiği üzere, yarışmacı düzeyi nispeten düşük bir takıma kiralanarak oyununu olgunlaştırması için beklenmesi uygun bir tercih olarak görünüyor. Stili Galatasaray'ın mevcut stoperlerine yakın duran stoperin geleceği parlak, ihtiyacı ise daha çok maç tecrübesi ve eksiklerinin giderilmesi.