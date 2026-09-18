Analiz: Sundowns'un silahları Ahly'nin beklenen oyun tarzını değiştirebilir

Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımı, kendini yalnızca alışılmış oyun tarzını dayatma becerisiyle değil, aradığı boşlukları bırakması halinde kendisini cezalandırabilecek bir rakiple başa çıkma becerisiyle ilgili bir sınavın karşısında bulabilir. Sundowns karşısındaki mücadele, Suudi takımının bazı ek hesaplar yapmadan alıştığı aynı şekilde oynamasına izin verecek türden görünmüyor.

Al Ahli, dönemlerinin çoğunda baskı yapmaya ve rakibin önündeki boşlukları daraltmaya, topu kaptıktan sonra ileri çıkmaya ve hızlıca kaleye ulaşmanın yollarını aramaya dayanıyor. Ancak bu yöntem, karşı taraf savunma hattının arkasındaki boşlukları değerlendirebildiğinde bariz bir risk taşıyor; bu da Marino Pusic'i beklenen mücadele öncesinde zorlu bir taktiksel denklemle karşı karşıya bırakıyor.

Al Ahli'nin baskısı kendisine karşı bir silaha dönüşebilir

Yüksek baskı, Al Ahli'ye topu ileri bölgelerde geri kazanma ve rakibi hata yapmaya zorlama fırsatı veriyor, aynı zamanda takımın oyunu kendi kalesinden uzak tutmasına yardımcı oluyor. Ancak sorun, baskı yeterince organize olmadığında ya da ilk hat kolayca kırıldığında başlıyor, çünkü orta saha ve savunma oyuncularının arkasında bırakılan boşluk rakip için doğrudan bir hedef haline geliyor.

İşte tehlike burada, Sundowns karşısında yatıyor. Sundowns, hızlı hareket ve boşluklara pas verme yoluyla baskıyla başa çıkabiliyor, ardından kısa sürede savunma durumundan hücum durumuna geçebiliyor. Al Ahli, topun arkasını uygun şekilde güvenceye almadan çok sayıda oyuncuyla ileri çıkarsa, savunması başa çıkması güç açık durumlarla karşı karşıya kalabilir.

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Bu nedenle Al Ahli'nin baskıdan vazgeçmesi gerekmeyecek, ancak baskı topu geri kazanmanın bir aracı olmaktan çıkıp Sundowns'a Edouard Mendy'nin kalesine ulaşması için en iyi fırsatı verme nedenine dönüşmeyecek şekilde zamanlamalarını daha dikkatli seçmesi gerekebilir.

Pusic olası bir dizilişte değişiklik önünde

Pusic son dönemde aralarında 4-3-3 ve 4-2-3-1'in de bulunduğu birden fazla dizilişe başvuruyor; bu da ona maç koşullarıyla başa çıkmada esneklik sağlıyor. Ancak Sundowns karşılaşması, özellikle teknik direktör hücum baskısı ile savunma arkasındaki boşlukların güvenceye alınması arasındaki dengeyi korumak isterse, alışılmış dizilişte bir düzenlemeye gitmeye itebilir.

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Maç sırasında iki diziliş arasında geçiş yapmak, teknik direktörün başvuracağı çözümlerden biri olabilir; böylece Al Ahli doksan dakika boyunca tek bir taktiksel dizilişin esiri olmaz. Örneğin orta sahada üç oyuncunun bulunması, takıma Sundowns'ın geçiş oyunları karşısında boşlukları kapatma konusunda daha fazla imkân verebilirken, 4-2-3-1 hücum kurgusu ve baskı sırasında farklı bir dengenin oluşmasına olanak tanıyor.

En önemlisi de değişikliğin kâğıt üzerindeki sayılarla değil, top kaybı anında oyuncuların konumlarıyla ilgili olacağı, çünkü Al Ahli'nin korktuğu asıl sorun yalnızca hücum kurma biçimi değil, aynı zamanda top kaybının ardından ilk saniyelerde ne olacağıdır.

Savunmanın arkasındaki boşluklar: sırrın anahtarı

Al Ahli hücuma abartılı bir şekilde yüklenirse, savunmacıların arkasındaki boşluklar Sundowns'ın değerlendirmeye çalışabileceği en önemli noktalardan biri olacak. Bu nedenle savunma hattının ve orta saha oyuncularının konumlanması, özellikle beklerin ileri çıktığı ya da ileri uçtaki oyuncuların öndeki bölgelere hareket ettiği anlarda belirleyici olacak.

Sundowns'ın, arkasındaki boşluklara vurmadan önce Al Ahli'yi ileri çekmeye çalışması bekleniyor; bu da Suudi takımını iki seçenekle karşı karşıya bırakan bir yöntem. Ya riski göze alarak baskıya devam edecek, ya da dengeyi korumak ve rakibin geçiş oyunlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu boşluğa sahip olmasını engellemek için bir adım geri çekilecek.

İşte burada top kaybı sonrası organizasyonun önemi ortaya çıkıyor; zira Al Ahli'nin hücum anında topun arkasında yeterli sayıda oyuncuya sahip olması, ayrıca Sundowns'ın hücum üçte birlik alana çıkmak için kullanabileceği pas yollarını hızla kapatıp geri dönmesi gerekiyor.

Al Ahli, kimliği ile mücadelenin gereklilikleri arasında

Bu mücadele Pusic'i, Al Ahli'nin uygulamaya alıştığı bazı detayları değiştirmeye zorlayabilir; bu takımın tarzı işe yaramadığı için değil, her büyük maçın rakibin doğasına dair farklı bir okuma gerektirdiği için. Zira hücum kimliğini korumak, illa maç boyunca aynı sertlikle oynamak ya da her an baskı yapmak anlamına gelmiyor.

Al Ahli, baskı yapmasına ve kendi ritmini dayatmasına imkân veren kaliteye sahip, ancak aynı zamanda Sundowns'ın ona bedava boşluklar tanımayacağını ve hesaplanmamış herhangi bir atağı diğer yönde tehlikeli bir hücuma dönüştürebileceğini kavraması gerekiyor. Bu yüzden cesaret ile ihtiyat arasındaki denge, maçın en önemli anahtarlarından biri olacak.

4-3-3 ile 4-2-3-1 ve maç sırasında başka düzenlemeler yapma olasılığı arasında Pusic'in birden fazla taktiksel seçeneği var, ancak asıl sınav dizilişi değiştirmek ya da baskı temposunu düşürmek için doğru anı seçmekte olacak. Al Ahli savunmasının arkasındaki boşlukları korumayı başarırsa hücum tarzı bir güç noktasına dönüşebilir; ancak o boşlukları açık bırakırsa, kendini Sundowns'ın en tehlikeli silahlarının karşısında bulabilir.