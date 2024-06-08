Ampute Milli Futbol Takımı üçüncü kez Avrupa şampiyonu

Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya ile karşı karşıya gelen Ampute Milli Futbol Takımı, rakibini 3-0 mağlup ederek üst üste 3. kez bu turnuvada mutlu sona ulaştı.
Fransa'da düzenlenen şampiyonanın finalinde Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı'na galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Rahmi Özcan, 28. dakikada Ömer Güleryüz ve 33. dakikada penaltıdan Fatih Şentürk kaydetti.
Fransa'da düzenlenen 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda grup maçlarını namağlup tamamlayan Türkiye, çeyrek final müsabakasında Almanya'yı 11-0 yenerek, yarı finale yükselmişti. Yarı final maçında Polonya'yı 5-1 sonuçla mağlup eden Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, finalde İspanya'nın rakibi oldu.
Polonya karşısında Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'na finali getiren golleri, 11'nci dakikada Muhammed Yeğen, 22'nci dakikada Rahmi Özcan, 27'nci ve 46'nci dakikada Şeyhmus Erdinç'le 30'uncu dakikada Serkan Dereli kaydetti.