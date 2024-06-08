Ampute Milli Futbol Takımı üçüncü kez Avrupa şampiyonu TürkiyeEuropean Championship

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 3-0 mağlup ederek üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.