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Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Amorim, Modrić’in Milan’daki geleceğine ilişkin kararını açıkladı

Transfers
Portekiz - Hırvatistan
Portekiz
Hırvatistan
Dünya Kupası
Serie A
AC Milan
R. Amorim
L. Modric
Portekiz
Hırvatistan
Kanada
İtalya

Sözleşmesi geçen ay sona erdi

Milan’ın yeni teknik direktörü Portekizli Ruben Amorim, geçen ay İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi sona eren Hırvat futbolcu Luka Modrić’in geleceğine ilişkin kararı verdi.

Modrić, Hırvatistan milli takımıyla bu yılki Dünya Kupası'na katıldı ve 32'li turda Portekiz'e 2-1'lik dramatik bir mağlubiyetle turnuvaya veda etti.

Sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte, 40 yaşındaki eski Real Madrid yıldızının geleceği konusunda belirsizlik arttı.

Ancak Portekizli teknik direktör, tecrübeli orta saha oyuncusunu 2026/2027 sezonunda da Milan kadrosunda tutmak istiyor.

 "Marca" gazetesine göre Ruben Amorim, "Modrić'in kalmasını istiyorum. Luka ile konuştum ve gerekirse gidip onu kendim getireceğim" dedi.

Ve sözlerini şöyle tamamladı: "Bu sezon Modrić'in bizimle kalmasını istiyorum."

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