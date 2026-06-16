Amorim: "Milan, kariyerim boyunca beni takip eden bir hedef"

Uzun süren teknik direktör arayışı artık kesin olarak sona erdi. Ruben Amorim, Milan’ın yeni teknik direktörü oldu: Rossoneri kulübü, resmi kanallarında yayınladığı bir basın açıklamasıyla bunu duyurdu.









Portekizli teknik direktörün ilk sözleri şöyle:





"Kariyeriniz boyunca sizi takip eden bazı hedefler vardır ve benim için Milan'ı çalıştırmak her zaman bunlardan biri olmuştur," dedi Ruben Amorim. "Bu kulübün neyi temsil ettiğini çok iyi biliyorum: tarih, prestij ve dünya çapında olağanüstü bir taraftar kitlesi. Bu renklerin ne anlama geldiğinin tam bilinciyle, gurur ve coşkuyla bu mücadeleye girişiyorum. Başlamayı ve Milan’ı canlandıran tutkuyu her gün yaşamayı sabırsızlıkla bekliyorum.”