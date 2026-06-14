Amorim, Milan'ın teknik direktörlüğüne adım atmak üzere

Portekizli Ruben Amorim, Manchester United'ın eski teknik direktörü, önümüzdeki sezon Milan'ın teknik direktörlüğü için en güçlü aday haline geldi.

İngiliz "The Athletic" gazetesine göre, 5 Ocak'ta United'dan kovulduktan sonra futbol dünyasından uzak kalan 41 yaşındaki teknik direktör, geçen hafta Portekiz'de İtalyan kulübün yetkilileriyle görüşmeler yaptı.

Amorim ile anlaşma yapma isteği, Şampiyonlar Ligi'ne kalamamanın ardından teknik direktör Massimiliano Allegri ve kulübün yönetim kadrosunun görevden alınmasının ardından, Milan'da kapsamlı ve güçlü bir yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak ortaya çıktı.

Milan, başlangıçta Bournemouth'un eski teknik direktörü İspanyol Andoni Iraola'yı atamayı planlamıştı, ancak Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot'u ani bir şekilde görevden alması ve yerine Bask teknik direktörü ataması, bu planın gerçekleşmesini engelledi.

Gazete, Milan yetkililerinin ABD milli takımının teknik direktörü Mauricio Pochettino ile de görüştüğünü belirtti. Ayrıca Crystal Palace'ın eski teknik direktörü Oliver Glasner, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımının teknik direktörü Matthias Jaissle ve Stuttgart'ın teknik direktörü Sebastian Hoeneß de ilgilenilen isimler arasında yer aldı.

Aynı bağlamda Fabrizio Romano, Facebook hesabında "Rubén Amorim, bu hafta Milan ile görüşülen tüm şartları kabul etti!" diye yazdı.

Romano, "Eski Manchester United teknik direktörü, bu işi istediği ve sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmeye hazır olduğu için Matias Jaissle'nin önüne geçiyor" diye ekledi.

Transfer uzmanı şöyle devam etti: "Müzakereler ileri aşamada ve Amorim, Milan'dan yeşil ışık bekliyor."