Bir basın haberine göre, Manchester United'ın eski teknik direktörü Ruben Amorim, Kırmızı Şeytanlar'ın başına geçmesinden birkaç ay sonra görevine geri döndü.

Manchester United, Portekizli teknik direktörü geçtiğimiz Ocak ayında görevden almıştı ve Amoreim birçok teklif aldı ancak hiçbirini kabul etmedi.

Ancak Amorim, İtalyan devi Milan'dan aldığı teklifi kabul ederek gelecek sezon takımın başına geçecek.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" hesabından şunları söyledi: "Son dakika: Ruben Amorim, Milan'ın yeni baş antrenörü olarak göreve başlıyor, işte başlıyoruz."

Romano, "Haziran 2028'e kadar geçerli olan ve Haziran 2029'a kadar uzatma opsiyonu bulunan anlaşma sözlü olarak kabul edildi" diye devam etti.

Romano, "Amorim tüm şartları kabul etti ve bu hafta Milan'ın yeni teknik direktörü olarak sözleşme imzalayacak" diye yazdı.

Amorim ile sözleşme imzalanma isteği, Milan'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasının ardından teknik direktör Massimiliano Allegri ve kulübün yönetim kadrosunun görevden alınmasının ardından, Milan içinde kapsamlı ve güçlü bir yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak ortaya çıktı.







