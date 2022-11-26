Amerikalılar, Dünya Kupası'ndaki 0-0 biten İngiltere maçı boyunca rakipleriyle alay etti

Amerikalılar, berabere biten İngiltere maçının ardından rakipleriyle dalga geçti.

NE OLDU?: Amerikalılar yüksek bir sesle, "Buna futbol (soccer) denir" sloganıyla İngiltere'yle dalga geçti.

Dünya Kupası'nın favorilerinden olan İngiltere'ye karşı iyi bir oyun ortaya koyan Amerika Birleşik Devletleri, mücadelenin bazı bölümlerinde rakibini epey zorladı.

Durum böyle olunca, saha dışından başlayan şarkılar maç boyunca stadyumunun içinde de yankılandı.

Normalde İngilizler, Amerikalıların futbola (soccer) demesiyle alay ettiği için Amerikalılar aldıkları beraberliğin ardından "It's called soccer" diyerek onlarla eğlendi.

BÜYÜK RESİM: Amerikalılar, Weston McKennie başta olmak üzere İngiltere'ye karşı pek çok sorun açmasıyla ilk yarıdan sonra daha mutlu olan taraftar grubuydu.

Bu nedenle, maç boyunca coşkulu bir şekilde hep bir ağızdan tezahüratlar devam etti.

ABD & ENGLAND İÇİN SIRADA NE VAR?: İngiltere, Galler ile buluşurken ABD'nin rakibi ise İran olacak.