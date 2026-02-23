Amerika'da Lionel Messi krizi!

Inter Miami, yeni sezonun ilk maçında Los Angeles FC'ye 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi, hakemlere öfkeliydi.

Lionel Messi'nin hakemlerin soyunma odasına izinsiz girdiği yönündeki iddialar ve görüntü kısa sürede gündem oldu. Yapılan detaylı inceleme sonrasında MLS, Messi'nin lig kurallarını ihlal etmediğini duyurdu ve Arjantinli yıldız, MLS Disiplin Kurulu’na sevk edilmedi.

Soyunma odasına gitmedi

Sosyal medyada dolaşıma giren videoda Messi'nin hakemlerin hemen ardından öfkeli şekilde bir alana girdiği görüldü. MLS'ten yapılan açıklamada bu alanın ortak alan olduğu ve futbolcunun hakemlerin soyunma odasına girmediği belirtildi.

ESPN'e konuşan Profesyonel Hakem Organizasyonu İletişim Direktörü Chris Rivett de Messi’nin hakemlerin soyunma odasına girmediğini doğruladı. Rivett açıklamasında, "Hakemlerle konuştuk ve Messi’nin o özel hakem alanına girmediğini doğruladık." dedi.