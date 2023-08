Arjantinli süperstar Messi'yi izlemek için bir servet sahibi olmanız gerekiyor.

NE OLDU? Yedi kez Ballon d'Or kazanan Messi'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne gidişiyle yerel ve küresel olarak büyük bir heyecan yarattı ve Florida'da çılgın bir bilet kapışması yaşandı.

Kim Kardashian, LeBron James ve Serena Williams gibi birinci sınıf konuklar, Arjantinli süperstarın ilk maçına giriş biletlerinin internette 110.000 dolara varan fiyatlarla satıldığı DRV PNK Stadyumu'na akın etti.

Inter Miami, fiyatların birkaç dakika içinde dalgalandığını görebilen dinamik bir fiyatlandırma stratejisi kullanan kulüp ile talebi karşılamak için stadyum kapasitesini 21.000'e çıkarmak zorunda kaldı.

NE SÖYLEDİLER: İlgi şimdilik tavan yapıyor ama bu her zaman böyle olmayabilir. Bununla birlikte, Inter Miami'nin boş koltuklar olsa bile bilet maliyetlerini yüksek tutması bekleniyor. Miami Üniversitesi Herbert Business School'da ekonomi doçenti olan Ayca Kaya, The Athletic of Inter Miami'nin yaklaşımını şöyle anlattı: “Biletlerin tükenmemesinin ana nedeni muhtemelen Inter Miami'nin stratejik fiyatlandırma davranışıdır.

"Spesifik olarak, bu, Güney Florida'daki futbol taraftarlarının fiyata oldukça duyarsız olduğunu ve bu nedenle Inter Miami'nin, tüm koltukları satmamak anlamına gelse bile fiyatları en uygun şekilde yüksek tuttuğunu gösteriyor.

"Güney Florida, demografisi nedeniyle muhtemelen ABD'de Messi'nin yıldız gücüne çok değer verecek futbol taraftarlarının en büyük oranına sahip bölgesidir. Bu tür güçlü tercihler, satın almaya gücü yettiği sürece talebi genellikle fiyat değişikliklerine karşı duyarsız hale getiriyor.”

BÜYÜK RESİM: Kaya, Florida'da destek için beyzbol, NFL ve NBA taraflarıyla rekabet eden Manchester United efsanesi David Beckham'ın ortak sahibi olduğu MLS franchise'ıyla ilgili şunları ekledi:

“Güney Florida'daki gelir eşitsizliği herkesin bildiği gibi büyük... Güney Florida sakinlerinin varlıklı kesimi, ülkenin en zenginleri arasında. Düşük gelirli kesim ne yazık ki en yoksullar arasında yer alıyor ve fiyatlar çok düşük olmadıkça Messi'yi izleme şansları çok düşük..."

SIRADA NE VAR? Messi, Amerika'daki futbolun profilini yükseltmeye yardımcı olurken gelecekteki transfer dönemlerinde Amerika'ya daha fazla yıldız gelmesi bekleniyor.

36 yaşında süperstar ise açılış maçından itibaren beş gol atarak sahada çarpıcı bir etki yarattı.