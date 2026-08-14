Amazon'dan Anfield'a: Jeff Bezos resmen Liverpool'a yatırım yapıyor

İngiliz kulübü Liverpool, bugün cuma günü, "Amazon"un kurucusu ve başkanı Jeff Bezos'un kulüpte yatırım amaçlı bir hisse satın aldığını resmen açıkladı.

Amerikalı milyarder, "1892 Yatırım Holding" ittifakı çatısı altında, Queens Park Rangers kulübünün eski icra kurulu başkanı Ümit Bhatia'ya katılacak.

Raporlar, İngiliz-Hintli milyarder Bhatia'nın bu anlaşma kapsamında Liverpool kulübünün başkan yardımcılığı görevini üstleneceğini ortaya koydu.

Bezos'un yanı sıra "Facebook"un kurucu ortağı milyarder Eduardo Saverin'i de içinde barındıran yeni ittifak, İngiliz kulübünün hisselerinin üçte birini satın alacak.

Liverpool'un resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bu stratejik yatırım, dünya çapında finans, iş dünyası, teknoloji ve yatırım alanlarındaki seçkin uzmanların çabalarını bir araya getirerek Liverpool'un uzun vadeli büyüme hedeflerini desteklemeyi amaçlamaktadır."

Açıklamada şöyle devam edildi: "İttifak ortakları, FSG grubu ve kulübün icra yönetimi ile omuz omuza çalışarak Liverpool'un saha içi ve saha dışı hedeflerini güçlendirecek fırsatları değerlendirecek; FSG grubu ise kulübün ana mülkiyetini ve operasyonel yönetimini elinde tutmaya devam edecek."

"FSG" grubunun başkanı Mike Gordon şunları söyledi: "Liverpool her zaman tek bir sezonun ötesini düşünme anlayışı üzerine kurulmuştur. Bu yaklaşım, dünya çapındaki büyük yatırımcıların ve iş dünyası liderlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ümit ve ittifakın da aynı felsefeyi paylaştığı bizim için netleşti ve birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

Ümit Bhatia ise "1892 Holding" ittifakı adına şu açıklamayı yaptı: "Fenway grubunun yanı sıra Liverpool'a yatırım yapmaktan son derece gurur duyuyoruz. Anfield'da başardıkları şeye karşı en üst düzeyde saygı ve takdir besliyoruz; böyle bir statüye sahip bir kulüpte ortak olarak yer almak bizim için büyük bir onurdur."