Amad Diallo: Norveç karşısında bu şekilde elenmiş olmaktan üzgünüz

Manchester United’ın Fildişi Sahili’li yıldızı Amad Diallo, Salı akşamı turnuvanın 32. turunda Norveç’e son dakikalarda (2-1) yenilerek 2026 Dünya Kupası’na veda etmesinin ardından hayal kırıklığını dile getirdi.

Maça yedek olarak giren Diallo, 74. dakikada Fildişi Sahili için beraberlik golünü attı, ancak Erling Haaland son dakikada attığı golle Norveç'e galibiyeti getirdi.

Bu galibiyetle Norveç Milli Takımı, Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilya ile karşılaşacak. Maçın önümüzdeki Pazar akşamı oynanacağı belirtildi.

Maçın ardından FIFA’nın resmi sitesine konuşan Diallo, “Kaybettik için büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz çünkü her an maçın gidişatını değiştirebilecek birçok olağanüstü oyuncumuz olduğunu biliyoruz” dedi.

Ve ekledi: "Olağanüstü oyunculara sahip bir takıma karşı oynuyorduk, ancak maçın sonunda bir gol yedik ve bu şekilde elenmiş olmaktan üzgünüz."

"Ancak bu turnuvadan ders çıkaracağız, çünkü bu, neslimizin Dünya Kupası'ndaki ilk katılımı" diye devam etti.

"Foot Mercato" sitesinin aktardığı diğer açıklamalarda ise Manchester United yıldızı şunları söyledi: "Tüm Fildişililer hayal kırıklığı yaşıyor. Takımımıza ve bu kuşağa güvenmişlerdi. Bu, ders çıkaracağımız bir deneyim. Yüksek kaliteli bir takımla karşılaştık. Başardıklarımızdan da gurur duyuyoruz; hatalarımızdan ders alıp daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz."

Şöyle devam etti: "İkinci gol onlar için kolay oldu; daha iyi savunma yapabilirdik. Genel sonuç olumlu, ama aynı zamanda olumsuz da. Tarih yazdık; grup aşamasını geçtik. Ancak bu aynı zamanda olumsuz da çünkü bu nesle inanıyordum."

Sözlerini şöyle tamamladı: “Daha ileri aşamalara ulaşabileceğimizi düşünüyordum ve 32’li turda elenmemiz Fildişi Sahili için büyük bir hayal kırıklığı. Takımımızda çok fazla kalite vardı.”