Alvaro Negredo'dan Beşiktaş mesajı

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyonluk düğümü çözülecek. İki averajla Galatasaray'ın önünde yer alan Beşiktaş deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.

Zorlu karşılaşma öncesi Beşiktaş'a eski yıldızı Alvaro Negredo'dan mesaj geldi.

İspanya La Liga ekibi Cadiz'de forma giyen başarılı oyuncu, kulübünün resmi İngilizce sayfasından bir video ile mesaj yayınladı.

"Beşiktaşlı arkadaşlarıma bu önemli karşılaşmada boş şans. Umarım şampiyonluğu kazanırsınız."

Cadiz'in resmi İngilizce sayfası, bu paylaşımı Beşiktaş'ın resmi İngilizce sayfasını etiketleyerek yayınladı.

👋 Hello @BesiktasEnglish 🦅 @AlvaroNegredo9 has a message for you:



💪🏻 “Best of luck in this important game to my friends from Besiktas. I hope you win the championship.” pic.twitter.com/flHr9heZiM