Alvaro Negredo'dan Beşiktaş mesajı

Cadiz'de forma giyen eski Beşiktaşlı oyuncu Alvaro Negredo, Beşiktaş'a şans diledi.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyonluk düğümü çözülecek. İki averajla Galatasaray'ın önünde yer alan Beşiktaş deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.

Zorlu karşılaşma öncesi Beşiktaş'a eski yıldızı Alvaro Negredo'dan mesaj geldi.

Alvaro Negredo neler söyledi?

İspanya La Liga ekibi Cadiz'de forma giyen başarılı oyuncu, kulübünün resmi İngilizce sayfasından bir video ile mesaj yayınladı.

"Beşiktaşlı arkadaşlarıma bu önemli karşılaşmada boş şans. Umarım şampiyonluğu kazanırsınız."

Cadiz'in resmi İngilizce sayfası, bu paylaşımı Beşiktaş'ın resmi İngilizce sayfasını etiketleyerek yayınladı.

👋 Hello @BesiktasEnglish 🦅 @AlvaroNegredo9 has a message for you:



💪🏻 “Best of luck in this important game to my friends from Besiktas. I hope you win the championship.” pic.twitter.com/flHr9heZiM — Cádiz CF 🇬🇧🇺🇸 (@Cadiz_CFEN) May 14, 2021

Alvaro Negredo Beşiktaş'ta ne yaptı?

İspanyol yıldız, 2017/2018 sezonu öncesi 2,50 milyon euro karşılığında Valencia'dan Beşiktaş'a transfer oldu.

İlk sezonunda siyah - beyazlı formayla Süper Lig'de yedi gol ve altı asistlik performans gösteren Negredo, toplamda ise 15 gol atarken dokuz da asist yapmıştı.

2018/2019 sezonunda ise, takımına ilk dört maçta iki gol, bir asistlik katkı veren Negredo, ardından Eylül 2018'de Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'a imza atmıştı.

Negredo, La Liga'da ise bu sezon, 33 karşılaşmada yedi gol atarken dört kez de asist yapmıştı.