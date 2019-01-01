Alvaro Negredo: Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kaldım

Beşiktaş'ın eski golcüsü Alvaro Negredo, siyah-beyazlı ekipten ayrılma sürecini anlattı.

Sezon başında Beşiktaş'taki sözleşmesini karşılıklı feshederek Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr'a transfer olan Alvaro Negredo önemli açıklamalarda bulundu.

Marca'ya konuşan Negredo, Beşiktaş'tan ayrılık sürecini anlatırken siyah-beyazlı taraftarlardan da övgüyle söz etti.

Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kaldığını belirten Negredo, ''Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kaldım. Kulübün bazı ekonomik sorunları vardı ve ben de yük olmak istemedim. İki taraf için de en iyi seçenek olarak bunu bulduk.'' dedi.

Vodafone Park'ı 'cehennem' olarak tanımlayan Alvaro Negredo, ''Beşiktaş'ın stadı adeta cehennem gibiydi. İlk maçımda yedek kulübesindeydim ve yanımdaki arkadaşım 'İlk 15 dakika sadece taraftarı izle' dedi. Bayern Münih ile oynadığımız maçı da unutamıyorum. O gün bence orada desibel rekoru kırıldı.'' şeklinde konuştu.

Beşiktaş formasıyla 49 resmi maçta görev yapan İspanyol golcü, 18 gol 10 asistlik performans sergilemişti.