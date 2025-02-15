Alvaro Morata, Galatasaray'da sahalara ne zaman dönecek? Rizespor maçında oynayacak mı?

Galatasaray'da AZ Alkmaar maçında sakatlık yaşayan Alvaro Morata, Süper Lig'de Rizespor maçında oynayacak mı?

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, sarı-kırmızılı formayla çıktığı dört maçın ardından küçük bir sakatlık yaşadı. 32 yaşındaki İspanyol golcü, AZ Alkmaar maçında adalesinde ağrı ve batma şikayetiyle takımını korkuttu.

17 Şubat'ta Süper Lig'de Rizespor deplasmanına çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da Alvaro Morata'nın durumu merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, İspanyol golcünün son durumuyla ilgili açıklama yayınladı ve Morata'nın sol arka üst adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Peki Alvaro Morata, Rizespor maçında oynayacak mı? Sahalara ne zaman dönecek? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

Haberin devamı aşağıda

Alvaro Morata sahalara ne zaman dönecek?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'nda AZ Alkmaar ile oynanan maçta sakatlanan Alvaro Morata'nın sol arka üst adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve yırtık tespit edildiğini açıkladı. beIN Sports muhabiri Nezih Akşener'in bilgisine göre, Alvaro Morata'nın iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu durumda Alvaro Morata, Galatasaray'ın ligde oynayacağı Rizespor ile Fenerbahçe maçlarını ve UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynayacağı rövanş maçını kaçırabilir.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde: "UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'nda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Álvaro Morata’nın sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup; yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir."