Álvarez uzaklaşıyor: Barcelona, Premier Lig'den bir sürprize yöneliyor

Barcelona kulübü, İngiliz Bournemouth'un yıldızı Fransız forvet Eli Junior Kroupi'ye olan ilgisini yeniden canlandırdı. İngiliz kulübünün, oyuncuyu içinde bulunulan yaz transfer döneminde satmayı kesinlikle reddettiğini açıklayan kararlı tutumuna rağmen, hücum hattını güçlendirmek için yeni bir girişimde bulunuldu.

Katalan gazetesi "Sport", Blaugrana'nın sportif direktörü Deco'nun, Arjantinli Julian Alvarez'i kadroya katma seçeneğinin Atletico Madrid'in görüşmeyi reddetmesi nedeniyle karmaşık hale gelmesinin ardından, Polonyalı Robert Lewandowski'ye geleceğe yönelik bir alternatif arayışı çerçevesinde, 20 yaşındaki genç forvetin ismini yeniden müzakere masasına getirdiğini belirtti.

Olağanüstü bir sezon

Fransa 21 yaş altı millî oyuncusu Kroupi, Fransız kulübü Lorient'ten 13 milyon euro karşılığında katılmasının ardından Premier Lig'de olağanüstü bir ilk sezon geçirdi ve 35 maçta 13 gol kaydetti. Bu rakamlar, onu Chelsea, Paris Saint-Germain, Arsenal, Bayern Münih ve Manchester City de dahil olmak üzere Avrupa devlerinin dikkatini çeken bir isim haline getirdi.

Bournemouth kapıyı kapatıyor

Ancak Barcelona'nın hedefleri, Bournemouth'un kararlı tutumuna çarpıyor. İngiliz kulübünün futbol operasyonları başkanı Tiago Pinto, Kroupi'nin projenin köşe taşı olduğunu vurgulayarak, teklif 100 milyon euro bile olsa oyuncuyu bu yaz satmayı reddettiğini açıkladı.

Bournemouth, teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde geçen sezon altıncı sırada yer almasının ardından tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ederek özel bir yıl geçiriyor. Bu da yıldızlarını elde tutmayı en öncelikli konu haline getiriyor.

Ayrıca oyuncunun menajeri Moussa Sissoko, birkaç gün önce Barcelona ile herhangi bir görüşme bulunmadığını yalanladı. Ancak Katalan kulübü, ilgili tarafları müzakere kapısını açmaya ikna etmek için son bir girişimde bulunarak bu tutumun ne ölçüde kesin olduğunu doğrulamaya çalışıyor.