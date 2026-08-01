Alvarez transferi Barcelona ile Atletico Madrid arasında çıkmaza girdi

Julian Alvarez'in Barcelona'ya transfer süreci, Katalan kulübünün ayın başından önce transferi bitirmek için çalışmasına rağmen 1 Ağustos'un gelmesiyle birlikte anlaşma sağlanamayınca belirsizlik alanına girdi. Bu durum, yaz döneminde takımın en büyük hücum kozu olan teklifin akıbetine ilişkin şüpheleri artırıyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Barcelona hiçbir zaman Julian Alvarez teklifi için resmi bir son tarih belirlemedi; ancak kulüp her zaman süreci Ağustos ayının başından önce sonuçlandırma esasıyla çalışıyordu. Bu resmi olmayan tarih anlaşma sağlanamadan geçilince, öne çıkan soru Katalan teklifinin geri çekilip çekilmediği ya da hâlâ geçerli olup olmadığı oldu ve yazın en büyük hücum kozu gibi görünen transfer havada asılı kaldı.

Belirsiz bir son tarih

Barcelona, transfer için yazılı ya da açıklanmış kesin bir süre asla belirlemedi; ancak dahili bir yol haritası vardı. Sportif yönetim, süreci Ağustos'tan önce sonuçlandırmak istiyordu; böylece dizinin sezon hazırlık dönemi boyunca sürmesinin önüne geçilecek ve bu girişim kapanırsa bütçenin yeniden yönlendirilmesi mümkün olacaktı.

Ayın fiilen başlamasıyla ve beklenen yanıtın gelmemesiyle, teklifin masada durup durmadığı ya da kulübün teklifin geçerliliğinin sona erdiğini değerlendirip değerlendirmediği konusundaki belirsizlik sürüyor.

Tüm göstergeler, kulüp transferin kapısını resmen kapatmamış olsa da müzakerelerdeki manevra alanının daraldığını doğruluyor.

Oyuncunun tutumu

Forvet, müzakerelerin belirleyici aşamasında tutumunu netleştirdi. Oyuncu bir adım atma girişiminde bulunduktan sonra Julian Alvarez, Barcelona'da sürecin tamamlanabileceğinin ve Katalan kulübünün projesini dinlemeye istekli olduğunun kanıtı olarak yorumlanan işareti verdi.

Bu isteklilik, kulübün ofislerinde haftalarca umudu canlı tuttu ve anlaşmanın rakamların yansıttığından daha yakın olduğu fikrini güçlendirdi.

Ancak iki kulüp arasındaki ekonomik ve zamansal uçurum hâlâ büyükken ve satıcı taraf bu adıma eşlik etmezken, oyuncunun tutumu tek başına yeterli değil.

Atletico Madrid'in ısrarı

Atletico Madrid'in ısrarı, Barcelona'nın kendisine belirlediği süre karşısında durumu daha da zorlaştırdı. Madrid kulübü hiçbir zaman herhangi bir kolaylık sağlamadı; taleplerini düşürmedi ve transfer döneminin bu aşamasında çıkarlarına zararlı gördüğü bir oyuncunun ayrılığını hızlandırmaya istekli görünmedi.

Atletico Madrid, oyuncunun kendisinin en önemli unsurlarından biri olduğunun ve yazın ileri bir aşamasında ayrılığına izin vermenin kulübü, zamanın darlığı içinde garanti seviyede bir alternatif aramaya zorlayacağının bilinciyle tutumunda ısrar etti.

Haftalardır süren bu çekişme, transferin tüm seyrine kendi ritmini dayattı.