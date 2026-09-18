Atletico Madrid'in Arjantinli forveti Julian Alvarez, sahadaki etkili varlığını yeniden kazanma yönündeki büyük arzusuyla, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahadan uzak kalmasının ardından Real Madrid'e karşı oynanacak başkent derbisine yetişmek için yoğun hazırlıklarını sürdürüyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre Alvarez, son günlerde bireysel çalışmalarını yoğunlaştırdı; takıma ayrılan izin gününde de çalışmalarına devam ettikten sonra cuma sabahı sahada bir antrenman yaptı ve ardından takım antrenmanlarına katıldı; amacı ise pazar günü oynanması planlanan derbi maçında sahaya çıkmak.

Arjantinli forvet, seviyesini yeniden kazanmaya ve beklenen karşılaşmaya kendini hazırlamaya odaklanmayı tercih ederek bir süre medya röportaplarından uzak durmuştu.

Alvarez, derbiyi hedeflerinin başına koydu; zira bu karşılaşmayı sahada cevap vermek ve geçen sezonki maçtaki dikkat çekici performansının ardından kendisine eşlik eden ışıkları yeniden yakalamak için ideal bir fırsat olarak görüyor.

Alvarez'in Real Madrid ağlarına serbest vuruştan attığı gol ile Atletico'yu galibiyete taşıdığı ikili golü, takım taraftarlarının ve geleneksel rakip karşısında yeni bir vesileyle o performansı tekrarlamayı arzulayan oyuncunun kendisinin belleğinde hâlâ canlılığını koruyor.

Alvarez, "Anfield" stadında maçın en iyi Atletico oyuncularından biri olarak nitelendirilip geniş bir övgü almasına ve üstün bir performans sergilemesine rağmen bu maçta sakatlandı.

Ancak hissettiği bir miktar rahatsızlık soyunma odasında endişe yarattı; ardından manyetik rezonans görüntülemesi sakatlığını doğruladı ve zamanında dönme çabalarına rağmen Osasuna maçında forma giymesine engel oldu.

İyileşme sürecinde oyuncu, spor salonunda ve sahada antrenmanların yanı sıra fizyoterapistlerle çalışmayı da içeren yoğun bir programa tabi tutuldu.

Bununla birlikte sağlık ekibi, sakatlığın tam iyileşmesinden önce şiddetlenmesini ya da yeniden nüksetmesini önlemek amacıyla durumuna temkinli yaklaşıyor.

Veriler, Alvarez'in maçın tamamında oynamasının pek olası görünmediğine işaret ediyor; ancak oyuncu, katılımı yalnızca son dakikalarla sınırlı kalsa bile takım kadrosuna girmekte ısrarcı.

Oyuncu, "Metropolitano" stadyumunda sezonun en önemli maçlarından birinde hazır olduğunu kanıtlamak ve bağlılığını göstermek için önüne çıkacak her fırsatı değerlendirmeye çalışıyor.