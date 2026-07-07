Alvarez: Mısır maçı, son yıllarda Arjantin için en iyi maçtı

Arjantinli forvet Julian Álvarez, 2026 Dünya Kupası finallerinde ülkesinin milli takımı “Albirroja”da ilk 11’de yer almaya devam etti ve Mısır milli takımı karşısında maçı tersine çevirerek, 2-0 geriden gelip 3-2’lik heyecan verici ve değerli bir galibiyete imza attı. Normal sürenin bitimine 20 dakikadan az bir süre kala, uzatma dakikalarında Enzo Fernández’in attığı ölümcül kafa golü sayesinde çeyrek finale yükseliş kesinleşti.

Maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından, İspanyol kulübü Atlético Madrid'in forveti basın karışık bölgesinde boy gösterdi. Basın mensupları, birkaç gün önce yaptığı ve Atlético Madrid'den ayrılmasının tüm taraflar için en iyi seçenek olacağını belirttiği tartışmalı açıklamalarıyla ilgili tutumunu değiştirip değiştirmediğini doğrudan sordu. İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, Álvarez kısa bir cevapla yetindi: "Şu anda çeyrek finali düşünüyorum. Önümüzde çok önemli maçlar var, o yüzden sadece buna odaklanalım."

Profesyonel geleceği konusunda temkinli davranmasına rağmen, Arjantinli yıldız, Mısırlı rakipler karşısında yaşanan futbol destanının gidişatı ve takımın pes etmeyen ruhu hakkında uzun uzadıya konuştu ve şöyle dedi: "İnanılmaz bir şeydi, çok yoğun duygular yaşadık. İlk yarı molasında iki gol gerideydik, ancak sonuna kadar mücadele etmemiz gerektiğini kendimize sürekli hatırlattık. Fırsatların geleceğini biliyorduk ve gerçekten de golleri attık." Ayrıca takım arkadaşı Enzo'nun golünü "muhteşem" olarak nitelendirerek şunları ekledi: “Onun ceza sahasına doğru koştuğunu gördüm ve Lautaro ona harika bir orta yaptı, bu da muhteşem bir golle sonuçlandı.”

Atlético forveti, maçın tarihi önemi hakkında konuşmaya devam ederek şunları söyledi: “Yaşanan tüm olaylar nedeniyle bu, son yıllarda milli takımın oynadığı en iyi maçlardan biriydi. Dünya Kupası’nda skoru bu şekilde çevirmek inanılmaz bir şey; genellikle duygusal olarak etkilenmekte zorlanırım, ancak bugün, son dakikalarda bunu gerçekten hissettim ve duygularım beni sardı, çünkü bu grubun başardığı şey çılgınca bir şeydi.”

Konuşmasının sonunda Kal Alvarez, takım kaptanı Lionel Messi’yi överek şunları söyledi: “Onun bu Dünya Kupası’ndaki performansını tarif edecek kelimeler artık kalmadı, bu gerçekten büyüleyici. Onu desteklemeye, yardım etmeye ve onunla yaşadığımız her anın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim için yaptığı her şey ve bize karşı tutumu için ona teşekkür ediyoruz... O bir efsane, dünyanın ve tarihin en iyi futbolcusu."