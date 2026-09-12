Atletico Madrid, Anoeta Stadyumu'nda oynanacak Real Sociedad maçı öncesinde yeni bir darbe aldı. Arjantinli Julian Alvarez, fiziksel sorunlar nedeniyle takımın son antrenmanını yarıda bıraktı. Bu durum, oyuncunun maçta forma giyip giyemeyeceği konusunda ciddi soru işaretleri doğururken, Alexander Sörloth ve Pablo Barrios'un sakatlıkları nedeniyle sahada olamaması teknik heyetin sorunlarını daha da artırıyor.

"Marca" gazetesine göre, Alvarez fiziksel ağrılar hissetmesinin ardından takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanı tamamlayamadı. Oyuncunun, sakatlığın niteliğini ve ciddiyetini belirlemek için ek tıbbi tetkiklerden geçmesi bekleniyor; ancak Real Sociedad karşısında forma giymesi şu an için uzak bir ihtimal gibi görünüyor.

Bu gelişmeler, Arjantinli forvetin geçtiğimiz çarşamba günü Liverpool karşısında bu sezon ilk kez tam 90 dakika sahada kalmasının ardından geldi. Alvarez, geleceğini çevreleyen tartışmalar nedeniyle hazırlıklara geç başlamış, 10 Ağustos'ta antrenmanlara döndükten sonra hastalık nedeniyle yaklaşık bir hafta boyunca sahalardan uzak kalmıştı.

Alvarez, alışılmış seviyesine geri dönmek ve takım taraftarının güvenini yeniden kazanmak amacıyla transfer döneminin kapanmasının ardından Atletico Madrid'de kalmayı tercih etmişti; ancak yeni fiziksel sorun, kademeli dönüş sürecini sekteye uğratma tehlikesi taşıyor.

Arjantinli forvet, Anfield Stadyumu'ndaki Liverpool karşılaşmasında Marcos Llorente'nin golüne asist yaparak ve kaleci Alisson'u güçlü bir şutuna müdahale etmeye zorlayarak olumlu sinyaller vermişti. Böylece Anoeta Stadyumu'na dönmeden önce onun için en öne çıkan hedef, bu sezonki ilk golünü kaydetmek haline gelmişti.

Ancak olası sakatlık bu anı erteleyebilir. Atletico, sakatlar listesinde Sörloth ve Barrios'un da yer aldığı bir tabloda, Alvarez'in nihai durumunu belirlemek için tıbbi tetkiklerin sonuçlarını bekliyor.