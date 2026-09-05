Athletic Bilbao, İspanya Ligi'nin dördüncü haftası kapsamında bugün oynanan maçta Atletico Madrid'i 3-0 mağlup ederek rakibine ağır bir darbe indirdi. Bask temsilcisi böylece güçlü sonuçlarını sürdürdü ve üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

İlk yarı golsüz sona ererken, ikinci yarının başlamasıyla birlikte maçın seyri tamamen değişti. 46. dakikada Nico Williams skoru açtı, ardından yalnızca iki dakika sonra Robert Navarro, Inaki Williams'ın kilit pasından yararlanarak farkı ikiye çıkardı.

Diego Simeone, hücumu yönelik değişikliklerle durumu kurtarmaya çalıştı; bunların en dikkat çekeni 60. dakikada Arjantinli Julian Alvarez'i oyuna dahil etmesiydi. Amaç farkı azaltmak ve Atletico Madrid'i maça geri döndürmekti.

Alvarez'in oyuna girmesine rağmen Atletico, maçın gidişatını değiştiremedi. Bu sırada Athletic Bilbao, ikinci yarıda konuk ekipte görülen dağınıklıktan faydalanarak baskısını ve oyun üzerindeki hakimiyetini sürdürdü.

Normal sürenin son dakikasında Oihan Sancet, üçüncü golü kaydederek son darbeyi vurdu. Böylece ev sahibinin üçlüsünü tamamladı ve Bilbao'nun büyük üstünlüğünü, taraftarlarının "San Mames" stadındaki kutlamaları eşliğinde tescilledi.

Bu galibiyetle Athletic Bilbao, geçen hafta Celta Vigo'yu yendikten sonra güçlü başlangıcını sürdürdü. Atletico Madrid ise bu sezon hücum performansı ve rekabet gücü konusunda erken soru işaretleriyle karşı karşıya bırakan ağır bir mağlubiyet aldı.