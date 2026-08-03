Álvarez'in menajerlerinden Barcelona'ya transferi bitirmek için yeni hamle

Atletico Madrid forveti Julian Alvarez'in menajerleri, Katalan kulübüyle izlenecek stratejiyi belirlemek amacıyla bu hafta Barcelona'ya gelmeyi planlıyor.

Bu gelişme, Atletico Madrid'in her türlü müzakereye kapıyı tamamen kapatan sert ve esnek olmayan tutumuna rağmen, Barcelona'nın Alvarez transferini sonuçlandırma isteği doğrultusunda yaşandı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, 26 yaşındaki Alvarez, birkaç aydır Barcelona'nın transfer piyasasındaki en büyük hedefini temsil ediyor; bu yalnızca hücum hattını güçlendirmek için değil, aynı zamanda Barça'nın en önemli stratejik transferi olarak da değerlendiriliyor.

Atletico Madrid'in sert tutumu ve müzakereye kapıyı tamamen kapatması, transferde herhangi bir ilerlemenin durmasına yol açtı.

İspanyol gazetesi, oyuncunun menajerlerinin, Katalan kulübüyle ortaklaşa izlenecek stratejiyi belirlemek amacıyla bu hafta Barcelona'ya ulaşmayı planladıklarına dikkat çekti.

Mevcut bilgiler, Alvarez'in transferini harekete geçirmeye yönelik bir strateji üzerinde anlaşma sağlanması gerektiğini teyit ediyor; bu nedenle Arjantinli milli oyuncunun menajerleri önümüzdeki günlerde Katalan başkentini ziyaret etmeyi planlıyor.

Barcelona ayrıca, Julian Alvarez'in Dünya Kupası sırasında hayalini gerçekleştirmek için kulübünden kendisine ayrılma izni vermesini talep ederek açıkladığı kamuoyu önündeki tutumunda ek bir adım atmasını istiyor.

Aynı bağlamda Katalan kulübü, Alvarez'in isteğinin Barcelona'da oynamak olduğunu açıkça beyan etmesini istiyor; bu durumda kulüp, halihazırda sunduğu 100 milyon euroluk teklifini 115 milyon euroya yükseltecek.

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, pazartesi günü takımın İngiltere'de gerçekleştirdiği kampın sonunda, Katalan kulübünün sportif direktörü Deco'nun yürüttüğü çalışmayla uyum içinde olduğunu teyit etti; ayrıca Barça'nın hücum hattını güçlendirmek için bir şeyler yapması gerektiğinin farkında olduğuna da işaret etti.