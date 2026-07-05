Alvarez'in alternatifi... İspanyol yıldız, Barcelona'ya kapıyı kapattı

Real Sociedad’ın forveti Mikel Oyarzabal, 2026 Dünya Kupası’nda İspanya Milli Takımı’nın en öne çıkan oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

Oyarzabal, 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar La Roja formasıyla 4 gol attı; bu goler, geçen sezon La Liga'da Real Sociedad formasıyla attığı 15 gole eklendi.

"Sport" gazetesi, Oyarzabal'ın olağanüstü performansı sayesinde Barcelona'nın da aralarında bulunduğu birçok kulüp için ilgi çekici bir oyuncu haline geleceğini belirtti.

29 yaşındaki Oyarzabal'ın en üst seviyede oynayabileceği birkaç yılı daha var; ayrıca Real Sociedad ile olan sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor.

Katalan kulübü, Robert Lewandowski'nin ayrılmasının ardından bu yaz forvet pozisyonunu güçlendirmek zorunda ve yönetimin bir numaralı hedefinin Atlético Madrid'in Arjantinli forveti Julián Álvarez olduğu bir sır değil.

Barça, Alvarez'i kadrosuna katmayı başaramazsa, başka bir oyuncuyla anlaşmaya yönelecektir ve Atlético Madrid'in forveti için gündeme gelen alternatifler arasında Oyarzabal'ın adı öne çıkıyor.

Real Sociedad oyuncusu, son saatlerde Barcelona ve diğer büyük kulüplerin bu olası ilgisine ilişkin yorumda bulundu.

Yaptığı açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla, onunla anlaşmak kolay olmayacak gibi görünüyor. Cope radyosundaki “El Partidazo” programına verdiği röportajda, “Bunu defalarca söyledim, Real Sociedad’da mutluyum. Benim için bu kulüp benim evim ve yerim” dedi.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Sociedad, en zor anlarımda, en kötü dönemlerimi yaşarken bile bana kucak açtı. Real Sociedad sayesinde bugün buradayım. Ekleyecek başka bir şeyim yok.”