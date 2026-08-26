Atlético Madrid'in Arjantinli forveti Julian Alvarez, bugün çarşamba günü takımının antrenmanına katılmadı. Bu, Rojiblancos oyuncularının aldığı iki günlük iznin ardından geldi.

Atlético Madrid, La Liga serüvenine Metropolitano Stadı'nda Malaga'yı 2-0 yenerek başladı, ardından Villarreal ile 2-2 berabere kaldı.

İspanyol "Marca" gazetesinin yayımladığı, Atlético Madrid kulübünden yapılan resmi açıklamada, Alvarez'in hastalık nedeniyle antrenmana katılmadığı belirtildi.

Alvarez, Atlético Madrid ile Villarreal maçının 66. dakikasında oyuna dahil olmuş ve kulübünün taraftarlarının yuhalamalarıyla karşılaşmıştı.

Gazete, Alvarez'in bu yokluğunun geleceğine dair tartışmaların şiddetini artırdığını, bu geleceğin ise transfer piyasasının kapanacağı ve bu sezon nerede oynayacağının öğrenileceği önümüzdeki 1 Eylül'de belli olacağını ekledi.

Alvarez, Arjantin Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katıldığı sırada Atlético Madrid'den ayrılma isteğini açıklamış, bu da Madrid kulübünü rahatsız etmişti.

Barcelona, Katalan kulübünün kendisiyle anlaşma konusundaki büyük isteği göz önüne alındığında Arjantinli forvetin ilk hedefi olarak görülüyor. Ancak diğer taraftan Atlético Madrid, oyuncunun hizmetlerine hâlâ tutunmayı sürdürüyor ve onu Blaugrana'ya satmayı reddediyor.

Atlético Madrid şu anda önümüzdeki cumartesi günü La Liga'da Sevilla ile oynayacağı üçüncü maçına hazırlanıyor.

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