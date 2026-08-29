İspanyol basınının haberine göre, Atletico Madrid forveti Julian Alvarez, Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'ya mevcut transfer döneminde İngiliz kulübüne katılmak istemediğini bildirdi.

Madrid merkezli "AS" gazetesine göre, Londra kulübünün oyuncuyu ikna etmek için sürekli girişimlerine rağmen Alvarez'in Arsenal'e transfer edilmesi meselesi son derece karmaşık bir hâl aldı.

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Buna karşılık Sky Sports'a göre, Atletico Madrid, Arjantinli forvete geleceğini netleştirmesi için yarın Pazar gününü son tarih olarak belirledi; Arsenal'in yanı sıra Manchester City de oyuncuyla anlaşmaya ilgi duyuyor, bilgisi Sky Sports.

Basın haberlerine göre, İspanya başkentinin kulübü, önümüzdeki Salı günü transfer piyasasının kapanmasından önce, yaklaşık 128 milyon sterlin elde etmesi şartıyla oyuncusunu satmaya açık durumda.

Alvarez, Barcelona'ya transfer olma konusundaki ısrarı nedeniyle takım arkadaşlarıyla yapılan antrenmanlara 4 gün boyunca katılmadı; Atletico Madrid'in şiddetle karşı çıktığı bu seçenek nedeniyle kulüp, Katalan takımını meseleyi ele alış biçiminde profesyonellik ve ciddiyetten yoksun olmakla suçladı.

Arjantinli oyuncu, Atletico'dan ayrılma isteğini geçen Haziran ayında şu sözlerle dile getirmişti: "Atletico'da konuşmam gereken kişilerle konuştum ve herkes için en iyisi ayrılmak. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Bu konuyu konuşmak için doğru zaman değil, ama bunu saklayamam da. Dürüst bir insan olmaya çalışıyorum."

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