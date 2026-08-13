Álvarez değil: Atlético, yıldızının Arsenal'e transferini reddediyor

Atletico Madrid, Arsenal'in artan ilgisini üzerine çeken İspanyol oyuncusu Marc Pubill'i kadrosunda tutmakta ısrarcı.

"Sport" gazetesine göre, Atletico Madrid, İspanyol milli oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen hiçbir teklifi dinlemeyeceğini açıkça belirtti.

Pubill büyük bir gelişim gösterdi. Mayıs 2025'te oyuncu, Almeria forması altında İkinci Lig'de sağ bek mevkiinde oynuyordu; şimdi ise dünya şampiyonu ve teknik direktör Diego Simeone'nin takımının savunmasındaki temel unsurlardan biri konumunda, üstelik artık stoper mevkiinde oynuyor.

Atletico, Temmuz 2025'te onunla anlaşmak için 16 milyon euro ödedi ancak geldiğinde teknik direktörünün ilgisini hiç görmedi; zira ilk kez ilk 11'de yer alması 29 Kasım'da oldu ve bu, alışkın olmadığı bir mevki olan stoper pozisyonundaydı.

Pubill, Atletico Madrid'in savunma sorunları yaşadığı bir dönemde dikkat çekici bir performans sergiledi ve sonunda Simeone'nin büyük maçlarda güvendiği stoperlerden biri haline geldi; bu da ona İspanya milli takımının kadrosuna katılma fırsatını verdi.

Oyuncu, sahadaki gücü ve keskin performansıyla öne çıkıyor; her maçta elindeki her şeyi ortaya koyuyor ve sahada azami çabayı gösteriyor, bu yüzden de kulübün felsefesiyle kusursuz biçimde uyum sağladı.

Bu dikkat çekici performans, Arsenal'in onunla anlaşmaya ilgi duymasına yol açtı ve İngiliz kulübü, müzakerelere başlamak için Atletico Madrid ile fiilen temasa geçti; ancak İspanyol kulübünün Pubill'i kadrosuna katmak için hiçbir teklifi dinlemeyeceği yönünde kesin bir yanıt aldı.

Oyuncunun sözleşmesinde 500 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli bulunuyor ve ayrıca Atletico Madrid ile 2030 yılına kadar sözleşmesi mevcut.

Bu durum, Barcelona'ya transfer olmak istemesine rağmen Atletico Madrid'in ayrılmasına izin vermediği Julian Alvarez'in şu anda yaşadıklarını hatırlatabilir.

Ancak Pubill, Atletico'dan ayrılma isteğini hiçbir zaman dile getirmedi; aksine şu anda Atletico Madrid içinde büyük bir mutluluk hali yaşıyor.