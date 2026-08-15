Arjantinli forvet Julian Alvarez, geleceğine dair belirsizliğin sürdüğü ve durumun henüz netlik kazanmadığı bir ortamda, bu hafta Atletico Madrid antrenmanlarına geri döndü.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Alvarez teknik direktör Diego Simeone ile ilk görüşmesini yapmış olmasına rağmen tutumu değişmedi; oyuncu, kırmızı-beyazlı takımdaki döneminin sona erdiğini düşünüyor ve bu yaz bir çıkış yolu aramakta ısrarcı. Bu arada Barcelona, transfer olmak istediği hayalindeki adres olmayı sürdürüyor.

Mevcut anlaşmazlık, oyuncunun Dünya Kupası sırasında yaptığı açıklamaların sınırlarını aşıyor. Alvarez, kendisine yakın çevrelere göre kulübün kendisine birkaç ay önce verdiği sözü yerine getirmediğinin farkında olduğundan, Atletico Madrid'in aldığı tavra karşı hayal kırıklığı yaşıyor.

Son haftalarda yayımlanan bilgiler, İcra Kurulu Başkanı Miguel Angel Gil Marin'in şubat ayında, iyi bir teklif gelmesi hâlinde ayrılığını kolaylaştıracağına dair oyuncuya söz verdiğine işaret ediyordu; nitekim Barcelona masaya 100 milyon euro koydu, ancak kırmızı-beyazlılar müzakereyi reddetti.

Bunun üzerine forvet, bir adım öne çıkıp ayrılma isteğini açıkça duyurmaya karar verdi. Alvarez, Dünya Kupası turnuvası sırasında "Herkes için en iyisi transferin gerçekleşmesi" diyerek hayalini gerçekleştirmek istediğini vurguladı. Bu açıklamalar, Atletico Madrid'in oyuncunun haklarından vazgeçmek istemediğini belirten Gil Marin'in kesin bir tepkisine yol açtı.

Alvarez, Simeone ile konuştu

Gelişmeler, oyuncunun Madrid'e dönüşünün tablonun gerçeğini değiştirmediğini teyit etti; Alvarez tutumunu teknik direktör Diego Simeone'ye zaten açıkladı, Arjantinli teknik direktör ise ona bu sezon kendisini planları içinde tuttuğunu iletti.

Görüşme dostane bir havada geçti, ancak iki taraf da farklı tutumlarında ısrar ediyor: Forvet ayrılmak isterken, teknik direktör ona güvenmeyi arzu ediyor.

Aynı zamanda Atletico Madrid, kamuoyu önünde son derece net bir tutumu korudu; kulüp, oyuncunun ayrılığı üzerine taviz vermeyi ya da müzakere etmeyi düşünmüyor ve Arjantinli oyuncunun açıklamaları için özür dilemesi ve işine odaklanması gerektiği görüşünde. Hatta kulüp, taraftarlarla ilişkinin nasıl yeniden inşa edileceğine dair bir örnek olarak Antoine Griezmann'ın durumunu hatırlattı.

"ESPN" ağına göre, son saatlerde yayılan söylentilerin aksine, forvet takım arkadaşlarından özür dilemedi ve niyetlerini basına açıklamaktan dolayı onlara pişmanlık bildirmedi; tutumu, Dünya Kupası'ndaki açıklamaları sırasındaki gibi sabit kalıyor.

Acil bir talep

Forvete yakın çevrelerin şu anda atmaya çalıştığı bir sonraki adım, Miguel Angel Gil Marin ile bir araya gelmekte özetleniyor. "TyC Sports" ağı, transfer döneminin son haftalarında sürmesi tehdidini taşıyan krizi sonlandırmaya çalışmak için Atletico Madrid'in İcra Kurulu Başkanı ile bir toplantı talep ettiklerini bildirdi.

Alvarez, kendi anlatımına göre anlaşmazlığın kamuoyu önünde patlak vermesinden hemen önce var olan söz konusunda kırmızı-beyazlı yöneticiye hatırlatma yapmaya çalışıyor; oyuncu, kendine düşen kısmı yerine getirdiğini düşünüyor ve Atletico Madrid'in şu anda tutumunu değiştirmesini anlamıyor.