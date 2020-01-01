Altınordulu Burak İnce'nin hayali Barcelona

Burak İnce, gelecekte ünlü İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyeceğine inandığını belirtti.

TFF 1. Lig ekiplerinden 'nun genç oyuncularından Burak İnce, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, başarmak için önce hayal etmenin gerektiğini aktardı.

Altınordu Futbol Akademisi'nde bir anda dünyasının değiştiğini anlatan Burak, "Avrupa'nın en iyi turnuvalarında ödül aldım, A takıma çıktım ve gol attım. Bunları önce hayallerimde, sonra gerçekte başardım. İki profesyonel futbolcu karşılığında Altınordu'ya gelmek hayatımın dönüm noktası oldu. Uluslararası maçlara çıkmak, oyuncu gelişimini hızlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eksikleri olduğunu ve öncelikle daha da kuvvetlenmesi gerektiğini vurgulayan Burak, "Messi gibi güçlü, hızlı ve zeki olabilmek en büyük hayalim. Altınordu armasına borcumu ödeyeceğim. Ardından Premier Lig hedefim var. Bir gün mutlaka forması da giyeceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.