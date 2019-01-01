Altınordu ile MEB arasında iş birliği protokolü imzalandı

Selçuk Milli Eğitim Müdürlüğü ile Altınordu, futbolculuk mesleğini seçmiş çocukların okul ve futbolu birlikte yürütmesini sağlamak için anlaşma yaptı.

Yetenekli sporcuların antrenmanlara düzenli şekilde katılımlarını sağlamak, eş zamanlı olarak eğitimlerini eksiksiz şekilde organize etmek amacıyla Selçuk Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kulübü arasında sportif iş birliği protokolü imzalandı.

Selçuk Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a şükranlarını sunduğunu kaydetti.

'Çocuklara doğru ortamı hazırlayalım'

Bugünü tam 12 yıldır hayal ettiğini bildiren Özkan, şöyle konuştu:

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"Çok mutluyum. Futbolculuk mesleğini seçmiş çocuklarımızın okul ve futbolu birlikte yürütmesini sağlayacak bu çalışma, sayın bakanımızın eseridir. Kendisine bu toprakların çocukları adına teşekkür ediyoruz. İnanın bu çocukların Avrupalı meslektaşlarından hiçbir farkı yok. Yeter ki onlara doğru ortamı hazırlayalım."

Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci de kendisinin de futbolla iç içe olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı bir yandan geleceğe hazırlarken onların sportif gelişimlerini de sağlamak en önemli görevimiz. Altınordu ile yapılan sportif iş birliği protokolü, bu görevin ruhuna çok uygun bir adımdır." dedi.

Protokolle genç futbolcuların hem okul derslerinin hem de futbol derslerinin aksatılmadan devam ettirilmesi planlanıyor.