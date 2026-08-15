İttihad kulübü, bu cumartesi akşamı, Ettifaq'tan gelen Muhtar Ali ile resmen anlaştığını açıkladı. Bu transferle "Amid", yeni sezon mücadelelerinin başlamasından önce takımın kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen bir adımla, süregelen yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği altıncı transferi tamamlamış oldu.

İttihad, mevcut yaz transfer döneminde 5 transferi tamamlamıştı; Sırp Jan-Carlo Simić'in satın alma maddesini işleterek Stefan Kiler, Fares Abedi, Dion Lopy ve Rakan Kaabi ile anlaşmasının ardından, orta sahayı güçlendirmek için yeni bir transferle Muhtar Ali'yi de listesine ekledi.

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İttihad, "X" platformundaki resmi hesabı üzerinden Muhtar Ali'nin 3 yıl süreli bir sözleşmeyle takım kadrosuna katıldığını açıkladı. Böylece teknik ekip, sahada birden fazla mevkide oynamasına imkân veren büyük bir esnekliğe sahip bir oyuncu kazanmış oldu; zira Ali tüm orta saha mevkilerinde oynayabiliyor, ön libero mevkisi asıl mevkisi olmakla birlikte stoper mevkisinde de görev alabiliyor.

İttihad'ın Muhtar Ali ile anlaşmak için harekete geçmesi, Hamed el-Gamdi'nin maruz kaldığı ağır sakatlığın ardından geldi. El-Gamdi, takımın hazırlık kampı kapsamında Güney Afrika ekibi Orlando Pirates ile oynanan hazırlık maçında ön çapraz bağ kopması yaşamıştı. Bu durum, "Amid" yönetimini bu eksiği telafi edebilecek ve takıma orta sahada ek seçenekler sunabilecek bir oyuncu aramaya yöneltti.

28 yaşındaki Muhtar Ali, futbol kariyerine İngiliz kulübü Chelsea'nin akademilerinde başladı. Temel gelişimini burada tamamlayan Ali, 2015 ve 2016 sezonlarında FA Gençlik Kupası'nı kazanan gençlik takımında forma giydi; ardından kiralık olarak Hollanda ekibi Vitesse'de bir deneyim yaşadı.

Bunun ardından oyuncu, 2019 yılında Nasr kapısından Suudi Arabistan'a döndü, daha sonra aralarında Feth ve Taee'nin de bulunduğu birçok kulüpte deneyim yaşadı. 2025 yılının başında dört buçuk sezonluk bir sözleşmeyle Ettifaq'ta karar kıldı. Şimdi ise İttihad'a gerçekleşen transferiyle "Amid", birden fazla rol üstlenebilen çok yönlü bir oyuncuya kavuşuyor ve bu da takımın orta saha ile savunma hattındaki seçeneklerini güçlendiriyor.