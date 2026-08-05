Suudi Arabistan ekibi Diriyah, Portekizli Cristiano Ronaldo'yu durduran Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Takımı'nın kaptanı ile anlaşarak, bu yaz transfer döneminde altıncı transferini gerçekleştirdiğini duyurdu.

Roshn Ligi'ne yeni yükselen Diriyah, resmi "X" hesabından yaptığı paylaşımda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Takımı'nın defans oyuncusu ve kaptanı Chancel Mbemba ile anlaştığını açıkladı.

Mbemba, geçen sezonun sonunda Lille ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservissiz olarak Suudi kulübüne katılacak. Oyuncu, takımla yalnızca bir sezon geçirmişti.

32 yaşındaki oyuncu, dolu dolu bir kariyere sahip. 2013 ile 2015 yılları arasında Anderlecht formasını giydi. Ardından 2018'de Porto'ya, oradan da 2022'de Marsilya'ya geçene kadar birlikte kaldığı Newcastle United'a transfer oldu.

En dikkat çekici kariyeri ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Takımı ile uluslararası düzeyde oldu. 2012 yılında bu takımla kariyerine başlayan oyuncu, 111 maça çıktı ve bu maçlarda 7 gol kaydetmeyi başardı.

Bu kariyerin en öne çıkan anı geçtiğimiz Haziran ayında geldi. Afrika ekibiyle birlikte tarihinde ilk kez ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'na katıldı ve takımını son 32 turuna taşıdı.

Mbemba, grup aşamasında 1-1 berabere biten ilk hafta maçında Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu kontrol altında tutmayı başardı ve "Madeira füzesi"nin gol atmasına izin vermedi.

Kongolu oyuncu, son 32 turunda İngiltere Milli Takımı ile oynanan karşılaşmada da güçlü performanslar sergiledi. Hatta öne geçiren golün asistini yaptı, ancak maç 2-1 mağlubiyetle sona erdi.

Mbemba'nın, Diriyah'ın bu yaz transfer döneminde Bosnalı Nikola Vasilj, Kasım Lajami, Hattan Bahbri, Saad Al Rubaie ve Amin Al Bukhari'nin ardından yaptığı altıncı transfer olduğu belirtiliyor.

Diriyah, özellikle başkent kulübünün turnuvaya tarihinde ilk kez katıldığı bu sezonda, önümüzdeki sezon Roshn Ligi'nde rekabet edebilecek ve ligde kalmayı başarabilecek güçlü bir takım oluşturmaya çalışıyor.