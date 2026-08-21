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Altın diyarından: Al Shabab dünya çapında bir transferi bitirdi

Al Shabab
Premier Lig
T. Partey
Suudi Arabistan
Gana

Aslan olayı yaratıyor

Al-Shabab Kulübü bugün cuma günü, devam eden yaz transfer döneminde Ganalı milli oyuncu Thomas Partey'i resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Böylece deneyimli orta saha oyuncusu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında "Aslanlar"ın en son transferi oldu. Bu adım, takımı Avrupa ve uluslararası düzeyde büyük tecrübeye sahip bir isimle güçlendirmeyi hedefliyor.

Al-Shabab, transferi resmi "X" hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile duyurdu. Videoda şu ifade yer aldı: "Dünya yıldızı başkentin kuzeyini aydınlatıyor, Afrika'nın ormanlarının kalbindeki altın topraklarından." Kulüp bu şekilde, transferle ilgili tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından Ganalı oyuncunun kadroya katıldığını açıklamış oldu.

Partey, perşembe akşamı başkent Riyad'a gelmiş, kendisini Al-Shabab kulübünün bir dizi yetkilisi karşılamış, ardından tıbbi kontrollerden geçmek üzere hastaneye gitmiş ve bu, transferin açıklanmasından önce tamamlanan resmi işlemlerin ön adımını oluşturmuştu.

Premier Lig
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS

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33 yaşındaki Partey, Avrupa sahalarında uzun bir kariyere sahip. Başta İspanyol ekibi Atletico Madrid ve Villarreal olmak üzere, İngiliz kulübü Arsenal gibi önemli takımların formalarını giydi. Böylece Al-Shabab, büyük müsabakalarda geniş tecrübeye ve maç baskısıyla başa çıkabilme yeteneğine sahip bir oyuncuya kavuştu.

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Geçtiğimiz sezon Ganalı orta saha oyuncusu, Villarreal formasıyla farklı müsabakalarda 32 maça çıktı ancak ne gol attı ne de asist yaptı. Ayrıca ülkesinin milli takımıyla 2026 Dünya Kupası müsabakalarında yer aldıktan sonra, Roshn Ligi kapısından Avrupa dışında yeni bir tecrübe yaşamaya karar verdi.

Al-Shabab, Partey'in tecrübesinin yeni sezonda takıma güçlü bir katkı sağlamasını umuyor. Özellikle en üst düzeyde oynadığı maçlarla dolu bir geçmişe sahip olması nedeniyle, kulüp oyuncunun teknik ve kişisel deneyimlerinin daha güçlü, rekabete daha yatkın bir takım kurmaya ve önümüzdeki dönemde imajını iyileştirmeye katkıda bulunmasına güveniyor.

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